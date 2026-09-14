Вибухівка під виглядом сміття: під Харковом РФ провела дистанційне мінування

Російські військові здійснили дистанційне мінування території в районах населених пунктів Слатине та Безруки Дергачівської громади Харківського району, повідомили у 14-му армійському корпусі ЗСУ.

За даними військових, зафіксовано випадки використання вибухонебезпечних пристроїв, підступно замаскованих під звичайне сміття, коробки, пакети та побутові речі.

Мешканців закликають бути максимально уважними, контролювати пересування дітей та дотримуватися правил безпеки:

не наближатися до підозрілих або незнайомих предметів, не торкатися, не підіймати та не переміщувати їх;

не наступати й не наїжджати на предмети, що лежать на дорогах чи узбіччях.

У разі виявлення будь-якого підозрілого предмета необхідно зупинитися, відійти тим самим шляхом на безпечну відстань (не менше ніж 100 метрів), попередити людей поруч та негайно повідомити за номерами 101 (ДСНС) або 102 (Нацполіція).