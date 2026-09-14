Опасность под Харьковом: РФ дистанционно заминировала села Дергачевщины

Российские военные провели дистанционное минирование территории вблизи населенных пунктов Слатино и Безруки Дергачевской громады Харьковского района, сообщили в 14-м армейском корпусе ВСУ.

По данным военных, зафиксированы случаи использования взрывоопасных устройств, замаскированных под мусор, коробки, пакеты и бытовые вещи.

Жителей призывают быть максимально внимательными, контролировать передвижение детей и соблюдать правила безопасности: не приближаться к подозрительным или незнакомым предметам, не трогать, не поднимать и не перемещать их; не наступать и не наезжать на предметы, лежащие на дорогах или обочинах.

В случае обнаружения любого подозрительного предмета необходимо остановиться, отойти тем же путем на безопасное расстояние (не менее 100 метров), предупредить людей рядом и немедленно сообщить по номерам 101 (ГСЧС) или 102 (Нацполиция).