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Света не будет в одном из районов Харькова во вторник: адреса

Общество 13:19   14.09.2026
Виктория Яковенко
Света не будет в одном из районов Харькова во вторник: адреса Фото: ХГС

В АО «Харьковоблэнерго» предупредили о ремонтных работах, которые проведут во вторник, 15 сентября. В связи с этим света не будет в части Новобаварского района.

Выключать электричество абонентам планируют с 8:30 до 15:00. Без света останутся жители таких улиц:

свет отключат в Новобаварском районе 15 сентября

Напомним, в пресс-службе ХОВА рассказали подробности рабочей встречи начальника ХОВА Олега Синегубова с координатором работы полевых офисов ЮНИСЕФ Кенаном Мади и и.о. руководителя Харьковского офиса Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Павлом Первиным. Целый блок встречи был посвящен подготовке Харьковской области к осенне-зимнему периоду. Детальнее.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 14 сентября 2026 в 13:19;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Харьковоблэнерго» предупредили о ремонтных работах, которые проведут во вторник, 15 сентября. В связи с этим света не будет в части Новобаварского района.".