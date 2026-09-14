Света не будет в одном из районов Харькова во вторник: адреса

В АО «Харьковоблэнерго» предупредили о ремонтных работах, которые проведут во вторник, 15 сентября. В связи с этим света не будет в части Новобаварского района.

Выключать электричество абонентам планируют с 8:30 до 15:00. Без света останутся жители таких улиц:

Напомним, в пресс-службе ХОВА рассказали подробности рабочей встречи начальника ХОВА Олега Синегубова с координатором работы полевых офисов ЮНИСЕФ Кенаном Мади и и.о. руководителя Харьковского офиса Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Павлом Первиным. Целый блок встречи был посвящен подготовке Харьковской области к осенне-зимнему периоду. Детальнее.