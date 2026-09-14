Мужчина на Харьковщине украл у сожительницы более 2 млн грн после ссоры — НПУ

Правоохранители установили, что мужчина обокрал сожительницу на Харьковщине. Ему вручили подозрение.

«В мае 49-летний мужчина вместе со своей сожительницей находились в гостях в одном из сел Лозовского района. Во время распития алкогольных напитков между ними возник конфликт, после которого мужчина уехал в Лозовую – в дом, где они совместно проживали. Воспользовавшись отсутствием женщины, злоумышленник похитил 47 тысяч долларов и 6700 евро. После совершенного он сбежал и начал скрываться”, — выяснили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

6 сентября копы задержали мужчину в городе Александрия Кировоградской области. Ему сообщили о подозрении в краже. Санкция статьи предусматривает до 12 лет тюрьмы.

Суд выбрал фигуранту меру пресечения — содержание под стражей.

Напомним, в Харькове сообщили о подозрении женщине, которая, по данным следствия, помогла забрать более 3,2 млн грн у известного украинского ученого-металлурга.