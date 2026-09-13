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Обыски в Харькове: в Украине подпольно производили препарат для похудения

Здоровье 21:32   13.09.2026
Елена Нагорная
Обыски в Харькове: в Украине подпольно производили препарат для похудения

Обыски в рамках разоблачения масштабной схемы по изготовлению и сбыту фальсифицированного препарата для похудения «Biopatid» прошли в Харькове и еще более чем в десяти регионах Украины. В общей сложности прокуроры совместно с сотрудниками СБУ сообщили о подозрении 27 участникам преступной группировки.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, бизнес наладил организатор, решивший воспользоваться высоким спросом на лекарства для снижения веса. В подпольной лаборатории изготавливали препарат с действующим веществом тирзепатид. Сырье неизвестного происхождения ввозили из Китая под видом пищевой добавки, привлекая подконтрольного таможенного брокера.

Готовое средство реализовывали без каких-либо разрешительных документов, государственной регистрации и сертификации, а также без соблюдения температурного режима при транспортировке. При себестоимости материалов около 17 долларов препарат продавали по цене до 1200 долларов.

По предварительным оценкам, с начала 2026 года злоумышленники изготовили продукции на сумму более 5 миллионов долларов.

К схеме были привлечены владелица известной киевской клиники (продвигала препарат среди коллег и на обучениях), таможенный брокер, работники лаборатории, упаковщики, менеджеры по продажам и рекламе, а также блогеры и публичные лица. Товар предлагали косметологическим кабинетам, клиникам и медикам по всей стране.

В рамках расследования правоохранители провели более 250 обысков по местам изготовления, хранения и сбыта фальсификата, в частности в больницах и косметологиях в Харькове, Киеве, Днепре, Одессе, Полтаве, Запорожье и других городах.

В ходе обысков изъяли фальсифицированные лекарства, сырье, оборудование, полиграфию, технику, автомобили и наличные средства в разной валюте почти на 15 миллионов гривен.

Всем 27 фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 УКУ (производство, перевозка, хранение с целью сбыта заведомо фальсифицированных лекарственных средств, совершенное организованной группой). В настоящее время решается вопрос об избрании им мер пресечения. Досудебное расследование продолжается.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 13 сентября 2026 в 21:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обыски в рамках разоблачения масштабной схемы по изготовлению и сбыту фальсифицированного препарата для похудения «Biopatid» прошли в Харькове и других регионах Украины.".