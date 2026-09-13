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«Цена борьбы»: в Харькове порезали колеса авто соорганизатора ЛГБТ-шествия

Происшествия 18:31   13.09.2026
Елена Нагорная
«Цена борьбы»: в Харькове порезали колеса авто соорганизатора ЛГБТ-шествия

В Харькове неизвестные повредили автомобиль соорганизатора «ХарьковПрайда» и президента ХЖО «Сфера» Анны Шарыгиной, который она оставила на площади Свободы.

Об этом активистка сообщила на своей странице в Facebook. По словам Шарыгиной, накануне полиция рекомендовала ей не забирать машину из соображений безопасности. Вернувшись к транспорту, она обнаружила оклеенный наклейками кузов, сорванный элемент декора и порезанные колеса.

«Оклеили наклейками — это смешно. Сорвали мой тюльпанчик — грустно. Порезали два колеса — это штраф от 17 тысяч гривен. Вызвала полицию. Такова цена борьбы сейчас. Что поделаешь?» — отметила Шарыгина.

Напомним, 12 сентября в Харькове состоялся первый с начала полномасштабного вторжения пеший марш «ХарьковПрайда». По данным организаторов, в мероприятии приняли участие около 200 человек. Они прошли шествием от платформы станции метро «Госпром» по подземному переходу к станции «Университет», после чего вышли на поверхность и провели протест у здания ХОВА. Активисты озвучили четыре требования, каждое из которых представили в формате перформанса. В то же время на площади Свободы собирались члены организации «Права молодь», назвавшие «ХарьковПрайд» «пропагандой извращения».

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 13 сентября 2026 в 18:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове неизвестные повредили автомобиль соорганизатора «ХарьковПрайда» и президента ХЖО «Сфера» Анны Шарыгиной, который она оставила на площади Свободы.".