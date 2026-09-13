Live
  • Вс 13.09.2026
  • Харьков  +16°С
  • USD 44.55
  • EUR 51.76

Новости Харькова — главное за 13 сентября: как прошла ночь

Происшествия 07:36   13.09.2026
Елена Нагорная
Новости Харькова — главное за 13 сентября: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:36

В течение ночи в Харькове о «прилетах» не сообщали

Воздушную тревогу объявляли в городе один раз — с 21:16 по 00:08, и остаток ночи прошел без сирен.

В области было неспокойно. Воздушные силы ВСУ в 22:08 предупредили о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Харьковщину. В 03:03 на востоке региона зафиксировали группу беспилотников, они шли курсом на Златополь и Краснопавловку. В 03:40 на Харьковщину снова летели КАБы.

Мониторинговые каналы в течение ночи писали о КАБах в направлениях Изюма и Волчанска, а также о ряде беспилотников. В небе были сбиты «Италмас», летевший на Шестаково, и «Шахед», который двигался в направлении Краснопавловки.

Автор: Елена Нагорная

Популярно

Ряд трамваев и троллейбусов изменит маршруты в Харькове в воскресенье
Ряд трамваев и троллейбусов изменит маршруты в Харькове в воскресенье
12.09.2026, 21:16
Ночью дождь, днем ​​до +26: прогноз погоды на 13 сентября в Харькове и области
Ночью дождь, днем ​​до +26: прогноз погоды на 13 сентября в Харькове и области
12.09.2026, 20:00
БпЛА сегодня, 12 сентября, атаковали Харьков: где «прилетело»
БпЛА сегодня, 12 сентября, атаковали Харьков: где «прилетело»
12.09.2026, 16:38
Новости Харькова главное 12 сентября: БпЛА атаковали город, фронт, ЛГБТ-марш
Новости Харькова главное 12 сентября: БпЛА атаковали город, фронт, ЛГБТ-марш
12.09.2026, 21:20
Сегодня 13 сентября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 13 сентября 2026: какой праздник и день в истории
13.09.2026, 06:00
Силы обороны снова контратакуют под Купянском — ISW
Силы обороны снова контратакуют под Купянском — ISW
13.09.2026, 07:56

Новости по теме:

13.09.2026
Силы обороны снова контратакуют под Купянском — ISW
12.09.2026
Ряд трамваев и троллейбусов изменит маршруты в Харькове в воскресенье
12.09.2026
Ночью дождь, днем ​​до +26: прогноз погоды на 13 сентября в Харькове и области
12.09.2026
ЛГБТ-марш прошел в Харькове, «Права молодь» митинговала (фото, видео)
12.09.2026
БпЛА сегодня, 12 сентября, атаковали Харьков: где «прилетело»


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Новости Харькова — главное за 13 сентября: как прошла ночь», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 13 сентября 2026 в 07:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".