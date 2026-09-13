Новости Харькова — главное за 13 сентября: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:36

В течение ночи в Харькове о «прилетах» не сообщали

Воздушную тревогу объявляли в городе один раз — с 21:16 по 00:08, и остаток ночи прошел без сирен.

В области было неспокойно. Воздушные силы ВСУ в 22:08 предупредили о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Харьковщину. В 03:03 на востоке региона зафиксировали группу беспилотников, они шли курсом на Златополь и Краснопавловку. В 03:40 на Харьковщину снова летели КАБы.

Мониторинговые каналы в течение ночи писали о КАБах в направлениях Изюма и Волчанска, а также о ряде беспилотников. В небе были сбиты «Италмас», летевший на Шестаково, и «Шахед», который двигался в направлении Краснопавловки.