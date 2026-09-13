Силы обороны снова контратакуют под Купянском — ISW

В Харьковской области 10 и 11 сентября российские военные продолжали ограниченные наступательные операции на Купянском направлении, но не продвинулись, поскольку украинские войска контратаковали в районе Западного.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В то же время российские войска продолжают проводить инфильтрационные миссии на Купянском направлении при поддержке беспилотников.

ISW цитирует в обзоре начальника объединенного отдела огневой поддержки украинской бригады, действующей на Купянском направлении. 10 сентября тот заявил, что войска РФ используют тактику инфильтрации как основной метод для продвижения, обычно передвигаясь небольшими группами по 1–3 человека. Такие миссии поддерживают различными типами беспилотников.

Источник, сообщающий о российской группировке войск «Север», 11 сентября заявил, что военные РФ продолжают попытки инфильтрации в Купянск.

Напомним, 3 сентября бойцы 23-го штурмового полка «Р.У.Г.» 2-го корпуса НГУ «Хартия» заявили о зачистке еще нескольких лесополос между селом Западное и Двуречной в Харьковской области.