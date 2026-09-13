Live
  • Вс 13.09.2026
  • Харьков  +16°С
  • USD 44.55
  • EUR 51.76

Силы обороны снова контратакуют под Купянском — ISW

Фронт 07:56   13.09.2026
Елена Нагорная
Силы обороны снова контратакуют под Купянском — ISW

В Харьковской области 10 и 11 сентября российские военные продолжали ограниченные наступательные операции на Купянском направлении, но не продвинулись, поскольку украинские войска контратаковали в районе Западного.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В то же время российские войска продолжают проводить инфильтрационные миссии на Купянском направлении при поддержке беспилотников.

ISW цитирует в обзоре начальника объединенного отдела огневой поддержки украинской бригады, действующей на Купянском направлении. 10 сентября тот заявил, что войска РФ используют тактику инфильтрации как основной метод для продвижения, обычно передвигаясь небольшими группами по 1–3 человека. Такие миссии поддерживают различными типами беспилотников.

Источник, сообщающий о российской группировке войск «Север», 11 сентября заявил, что военные РФ продолжают попытки инфильтрации в Купянск.

Напомним, 3 сентября бойцы 23-го штурмового полка «Р.У.Г.» 2-го корпуса НГУ «Хартия» заявили о зачистке еще нескольких лесополос между селом Западное и Двуречной в Харьковской области.

Читайте также: Пострадали три человека: РФ била по Золочеву БпЛА «Молния» и FPV (фото)

Автор: Елена Нагорная

Популярно

Ряд трамваев и троллейбусов изменит маршруты в Харькове в воскресенье
Ряд трамваев и троллейбусов изменит маршруты в Харькове в воскресенье
12.09.2026, 21:16
Ночью дождь, днем ​​до +26: прогноз погоды на 13 сентября в Харькове и области
Ночью дождь, днем ​​до +26: прогноз погоды на 13 сентября в Харькове и области
12.09.2026, 20:00
БпЛА сегодня, 12 сентября, атаковали Харьков: где «прилетело»
БпЛА сегодня, 12 сентября, атаковали Харьков: где «прилетело»
12.09.2026, 16:38
Новости Харькова главное 12 сентября: БпЛА атаковали город, фронт, ЛГБТ-марш
Новости Харькова главное 12 сентября: БпЛА атаковали город, фронт, ЛГБТ-марш
12.09.2026, 21:20
Сегодня 13 сентября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 13 сентября 2026: какой праздник и день в истории
13.09.2026, 06:00
Силы обороны снова контратакуют под Купянском — ISW
Силы обороны снова контратакуют под Купянском — ISW
13.09.2026, 07:56

Новости по теме:

13.09.2026
Новости Харькова — главное за 13 сентября: как прошла ночь
12.09.2026
Ряд трамваев и троллейбусов изменит маршруты в Харькове в воскресенье
12.09.2026
Ночью дождь, днем ​​до +26: прогноз погоды на 13 сентября в Харькове и области
12.09.2026
ЛГБТ-марш прошел в Харькове, «Права молодь» митинговала (фото, видео)
12.09.2026
БпЛА сегодня, 12 сентября, атаковали Харьков: где «прилетело»


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Силы обороны снова контратакуют под Купянском — ISW», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 13 сентября 2026 в 07:56;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 и 11 сентября военные РФ продолжали ограниченные наступательные операции на Купянском направлении, но не продвинулись. Украинские войска контратаковали в районе Западного.".