Ночью дождь, днем ​​до +26: прогноз погоды на 13 сентября в Харькове и области

В воскресенье, 13 сентября, ночью в Харькове и области – кратковременный дождь, гроза. Днем существенные осадки не прогнозируют.

В Харькове ночью термометры будут показывать 12-14 градусов тепла, днем ​​- 24-26, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

По области ночная температура составит 11–16 градусов со знаком «плюс», днем ​​– 19–21.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Напомним, в Харьковской области продолжается метеорологическое лето, констатировал Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей 11 сентября. Минусом приятной летней погоды стало отсутствие дождей. Условия для сева озимых остаются неблагоприятными, поскольку влаги в почве недостаточно.