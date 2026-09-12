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Подросток сняла видео под российскую музыку на Аллее Славы в Богодухове – НПУ

Общество 11:27   12.09.2026
Виктория Яковенко
Подросток сняла видео под российскую музыку на Аллее Славы в Богодухове – НПУ Фото: Нацполиция

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что установили личность несовершеннолетней, которая, по данным правоохранителей, снимала видео под российскую музыку на Аллее Славы.

Видеоролик с участием 12-летней девушки обнаружили во время мониторинга соцсетей, в одном из Telegram-каналов, уточнили в полиции.

«На видео малолетняя находилась на Аллее Славы в городе Богодухов и записывала видеоролик на фоне портретов павших Защитников Украины, используя русскоязычную песню с нецензурной лексикой. Сотрудники полиции установили личность девушки и провели с ней и ее родителями профилактическую работу по правилам поведения в общественных местах, необходимости уважительного отношения к местам памяти и уважения к погибшим Защитникам Украины», — отметили правоохранители.

На родителей девочки составили админпротокол по ч. 1 ст. 184 КУоАП(ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию ребенка).

Полицейские призвали родителей уделять должное внимание воспитанию детей, интересоваться их досугом и напоминать о необходимости соблюдения норм общественного поведения.

Напомним, недавно подобный случай произошел в городе Лозовая. Как сообщали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, девочки 12 и 13 лет танцевали под российскую музыку на фоне фотографий погибших украинских защитников на Аллее Славы и снимали это на видео.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 12 сентября 2026 в 11:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что установили личность несовершеннолетней, которая, по данным правоохранителей, снимала видео под российскую музыку на Аллее Славы.".