Подросток сняла видео под российскую музыку на Аллее Славы в Богодухове – НПУ

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что установили личность несовершеннолетней, которая, по данным правоохранителей, снимала видео под российскую музыку на Аллее Славы.

Видеоролик с участием 12-летней девушки обнаружили во время мониторинга соцсетей, в одном из Telegram-каналов, уточнили в полиции.

«На видео малолетняя находилась на Аллее Славы в городе Богодухов и записывала видеоролик на фоне портретов павших Защитников Украины, используя русскоязычную песню с нецензурной лексикой. Сотрудники полиции установили личность девушки и провели с ней и ее родителями профилактическую работу по правилам поведения в общественных местах, необходимости уважительного отношения к местам памяти и уважения к погибшим Защитникам Украины», — отметили правоохранители.

На родителей девочки составили админпротокол по ч. 1 ст. 184 КУоАП(ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию ребенка).

Полицейские призвали родителей уделять должное внимание воспитанию детей, интересоваться их досугом и напоминать о необходимости соблюдения норм общественного поведения.

Напомним, недавно подобный случай произошел в городе Лозовая. Как сообщали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, девочки 12 и 13 лет танцевали под российскую музыку на фоне фотографий погибших украинских защитников на Аллее Славы и снимали это на видео.