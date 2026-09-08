Танцевали под российскую музыку на фоне фото погибших – задержали школьниц

Девочки 12 и 13 лет танцевали под российскую музыку на фоне фотографий погибших украинских защитников на Аллее Славы и снимали это на видео, сообщает Нацполиция.

Инцидент произошел в городе Лозовая. Видео с танцами несовершеннолетних правоохранители обнаружили во время мониторинга соцсетей.

Ювенальные полицейские установили личности двоих школьниц, ими оказались 12 и 13-летние девушки.

По результатам проверки на родителей девушек составили админпротокол за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей. Собранные материалы направят в суд для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.

Полицейские провели профилактическую беседу с девушками и их родителями по недопущению таких случаев в будущем.