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Танцевали под российскую музыку на фоне фото погибших – задержали школьниц

Происшествия 17:55   08.09.2026
Оксана Якушко
Танцевали под российскую музыку на фоне фото погибших – задержали школьниц Скриншот

Девочки 12 и 13 лет танцевали под российскую музыку на фоне фотографий погибших украинских защитников на Аллее Славы и снимали это на видео, сообщает Нацполиция.

Инцидент произошел в городе Лозовая. Видео с танцами несовершеннолетних правоохранители обнаружили во время мониторинга соцсетей.

Ювенальные полицейские установили личности двоих школьниц, ими оказались 12 и 13-летние девушки.

По результатам проверки на родителей девушек составили админпротокол за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей. Собранные материалы направят в суд для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.

Полицейские провели профилактическую беседу с девушками и их родителями по недопущению таких случаев в будущем.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 8 сентября 2026 в 17:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Девочки 12 и 13 лет танцевали под российскую музыку на фоне фотографий погибших украинских защитников на Аллее Славы и снимали это на видео, сообщает Нацполиция.".