4 погибших, 9 пострадавших — как прошли сутки в Харьковской области
За прошедшие сутки россияне нанесли удары по 14 населенным пунктам Харьковской области, сообщает ХОВА.
В результате обстрелов погибли 4 человека, пострадали 9 человек, сообщает Нацполиция.
В г. Чугуев погибли 45-летний мужчина, 19-летняя девушка и 11-летний мальчик, получила ранения 40-летняя женщина, получили острую реакцию на стресс 28-летний мужчина и две 75-летних женщин;
в с. Безруки Дергачевской громады российский дрон попал в гражданский автомобиль. Погибла 76-летняя женщина. 53-летний мужчина и 54-летняя женщина получили ранения;
в г. Дергачи россияне попали в служебный автомобиль медиков. В результате российской агрессии пострадали мужчины 21 и 40 лет;
в пос. Кегичевка ранен 55-летний мужчина;
в поселке Слатино беспилотник врага попал по частному двору. Обратился за помощью 62-летний мужчина.
Россияне применили 86 БпЛА и 5 5 fpv-дронов.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
▪ В Богодуховском районе повреждены электросети (поселок Золочев);
▪В Купянском районе повреждены электросети (с. Гетмановка, пос. Шевченково, пос. Большой Бурлук);
▪️в Изюмском районе повреждены складские помещения, трактор (г. Изюм);
▪В Харьковском районе повреждены частный дом (сел. Слатино), складское здание, автомобиль экстренной медицинской помощи (г. Дергачи);
▪В Лозовском районе поврежден частный дом (с. Берестово);
▪ В Чугуевском районе повреждены 2 частных и многоквартирных дома, электросети (г. Чугуев), хозяйственное сооружение, грузовой автомобиль (с. Железнодорожное);
▪ В Берестинском районе повреждены частный дом, железнодорожная инфраструктура (поселок Сахновщина), частный и многоквартирный дома, железнодорожная инфраструктура (поселок Кегичевка).