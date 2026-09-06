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4 погибших, 9 пострадавших — как прошли сутки в Харьковской области

Происшествия 09:39   06.09.2026
Оксана Якушко
4 погибших, 9 пострадавших — как прошли сутки в Харьковской области

За прошедшие сутки россияне нанесли удары по 14 населенным пунктам Харьковской области, сообщает ХОВА.

В результате обстрелов погибли 4 человека, пострадали 9 человек, сообщает Нацполиция.

В г. Чугуев погибли 45-летний мужчина, 19-летняя девушка и 11-летний мальчик, получила ранения 40-летняя женщина, получили острую реакцию на стресс 28-летний мужчина и две 75-летних женщин;

в с. Безруки Дергачевской громады российский дрон попал в гражданский автомобиль. Погибла 76-летняя женщина. 53-летний мужчина и 54-летняя женщина получили ранения;

в г. Дергачи россияне попали в служебный автомобиль медиков. В результате российской агрессии пострадали мужчины 21 и 40 лет;

в пос. Кегичевка ранен 55-летний мужчина;

в поселке Слатино беспилотник врага попал по частному двору. Обратился за помощью 62-летний мужчина.

Россияне применили 86 БпЛА и 5 5 fpv-дронов.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

▪ В Богодуховском районе повреждены электросети (поселок Золочев);

▪В Купянском районе повреждены электросети (с. Гетмановка, пос. Шевченково, пос. Большой Бурлук);

▪️в Изюмском районе повреждены складские помещения, трактор (г. Изюм);

▪В Харьковском районе повреждены частный дом (сел. Слатино), складское здание, автомобиль экстренной медицинской помощи (г. Дергачи);

▪В Лозовском районе поврежден частный дом (с. Берестово);

▪ В Чугуевском районе повреждены 2 частных и многоквартирных дома, электросети (г. Чугуев), хозяйственное сооружение, грузовой автомобиль (с. Железнодорожное);

▪ В Берестинском районе повреждены частный дом, железнодорожная инфраструктура (поселок Сахновщина), частный и многоквартирный дома, железнодорожная инфраструктура (поселок Кегичевка).

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 6 сентября 2026 в 09:39;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки россияне нанесли удары по 14 населенным пунктам Харьковской области, сообщает ХОВА.".