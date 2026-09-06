День траура в Чугуеве на Харьковщине: погибла семья из-за удара БпЛА

В результате атаки российского реактивного БпЛА в Чугуеве 5 сентября погибли три человека, среди них ребенок, сообщает ГСЧС.

Российский реактивный дрон попал в частный сектор в центре города.

«До трех возросло количество жертв в результате вражеского обстрела центральной части города. Погибли мальчик 10-12 лет, девушка 19 лет и их отец 45 лет. 42-летняя женщина получила тяжелые ранения, ее доставили в больницу», — сообщила накануне мэр Чугуева Галина Минаева.

В результате удара БпЛА разрушены жилой дом, хозяйственная постройка и гараж.

Сегодня, 6 сентября, в Чугуеве объявлен траур.