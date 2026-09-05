Путин застрял в тумане лжи о «победах» РФ, пока СОУ продвигаются

Путин поражает. Заявления российского диктатора достигли нового уровня виртуальной реальности. Антикризис Генштаба РФ полностью провалился – полностью. Силы обороны убирают Двуречанский плацдарм оккупантов. Судьба комендантского и тревог в Харькове. О реальной ситуации на фронте и изменениях в тылу безопасности – в обзоре медиагруппы «Объектив».

Кратко о ситуации на фронте

Активизировались бои на севере Харьковской области. В сводке 4 сентября Генштаб ВСУ информировал о двадцати двух атаках противника. В том числе – в районе Казачьей Лопани. Аналитики группы DeepState сообщили о продвижении оккупантов у границы. А именно – в районе Бочкового и Ивашкиного. В то же время, существенные успехи имеют Силы обороны. Вторую неделю подряд информируют об освобождении территорий в районе Двуречной и села Западное.

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Путин в тумане

Главной сенсацией недели стало выступление российского диктатора Путина на пресс-конференции во время саммита ШОС в Бишкеке. Он заявил о чрезвычайных успехах своей армии. А именно – якобы установление контроля над 14 населенными пунктами в Украине. Среди «освобожденного» неожиданно оказался Святогорск, к окраинам которого российской армии нужно идти не менее десяти километров. Расстояние до Сум диктатор увеличил по сравнению с собственными заявлениями на конец июня. Тогда он утверждал, что до украинского города оккупантам осталось пройти десять с половиной километров. На сенсационной пресс-конференции объявил о двенадцати километрах до окружной. При том, что никакой окружной в Сумах нет. Приблизительно такая же ситуация – с «завоеваниями» Путина на Харьковщине. Село Пески-Радьковские, которое он провозгласил захваченным, находится в 14 километрах от линии фронта. «Освобожденная» Путиным Казачья Лопань на самом деле большей частью – под контролем Сил обороны. Институт изучения войны третьего сентября сообщил, что у него есть доказательства: российские войска присутствуют только в тринадцати процентах поселка.

«Я могу сказать, что Казачья Лопань действительно частично находится под контролем российских военных, если мы говорим о той части населенного пункта, которая идет к государственной границе. Большинство населенного пункта находится под контролем ВСУ. Российские войска, которые сегодня проникают, инфильтрируются с помощью зеленых насаждений на территорию наших приграничных населенных пунктов — и Токаревского старостата, и Казачьелопанского, — заходят в лесопосадки, овраги, кусты, достают из-под куртки российский триколор, разворачивают. Российский дрон фиксирует, что военные присутствуют на данной территории. Им достаточно этого видео для того, чтобы потом доложить, что территория оккупирована или захвачена», – отмечал начальник Золочевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Впрочем, на этот раз российский Генштаб так спешил привести свои карты в соответствие с заявлениями Путина, что даже не снимал видео «флаговтыков».

«Мне кажется, Герасимов от балды просто Путину пункты называет. С Казачьей Лопанью тоже смешной пост. Знаете, как они доказали контроль над населенным пунктом? Ну, во-первых, такой же картинкой, как со Святогорска. Мы джентльменам верим на слово. Но этим не ограничились. Показали также 40-секундное видео, которое вы сейчас видите фоном. Да, на нем тупо стреляют пушки – х..р пойми откуда. И многое заблюрено, видимо, чтобы осинтеры за две секунды не вычислили, где это происходит и почему это не имеет никакого отношения к Казачьей Лопани. И почему это очередной просто уморительный антикриз», – сказал российский журналист Майкл Наки.

Итог путинским заявлениям кратко подвел спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов. В личном ТГ-канале он назвал слова диктатора «совершенно шизофреническими».

«Здесь явно просто тот факт, что россияне внесли в графу «Выполненное» все то, что было запланировано до конца лета», – написал Трегубов.

Двуречанский плацдарм сжимается

Пока российские военные и пропаганда срочно пытаются доказать не существующие успехи, Силы обороны Украины продвигаются на Харьковщине. Начиная с 25 августа, аналитики группы DeepState трижды корректировали карту в районе села Западное и Двуречная. Изменения отражали результаты работы 23-го штурмового полка Р.У.Г. корпуса НГУ «Хартия». Воины опубликовали серию видео зачистки лесополос в районе Западного. В отличие от путинских продвижений на словах, свидетельства украинских защитников убедили осинтеров – как местных, так и международных. И даже российских.

«Некоторые мониторинговые группы, которые раньше это даже не подтверждали, а наоборот, пытались опровергать, признают и тот факт, что в районе Двуречной Силы обороны Украины действительно проводят по окрестностям зачистку – именно Двуречной. Поэтому здесь вопрос времени, когда будет закрыт вопрос с Двуречанским плацдармом», – считает обозреватель «Информационного сопротивления» Александр Коваленко.

Новая тревога и комендантский

Изменение в системе воздушных тревог в Украине анонсировал президент Владимир Зеленский. Власти реагируют на события последней недели в Киеве. Практически круглосуточные налеты «Шахедов» практически парализовали жизнь в столице. Приспосабливаться к новой реальности планируется, в частности, благодаря еще одному уровню дифференциации угроз.

«Будут два уровня угрозы: желтый уровень и красный уровень. Обновлено звуковое предупреждение об угрозе. При желтом уровне должны быть обеспечены условия, чтобы города не останавливались», – сообщил Зеленский

Однако в Харьковской области от этих новаций вряд ли что-то радикально изменится.

«Это больше относилось к городу Киеву. То, что Киев переживает, скажем так, последний месяц. Харьков живет в этом режиме с 2022 года. Пока у нас работает дифференцированная тревога и по городу Харькову, и по Харьковской области. Далее будем смотреть, что нам предложит государство по поводу этих цветов», – объяснял начальник ХОВА Олег Синегубов.

Еще одно возможное изменение, анонсированное президентом, касалось продолжительности комендантского часа. Зеленский сообщил, что власти на местах предложат пересмотреть границы комендантской. Мэр Харькова Игорь Терехов уже высказался за сокращение – для бизнеса и продления работы городского электротранспорта. Окончательное решение, однако, принимает не мэрия, а областная военная администрация.

«Пока мы не планируем сокращать или увеличивать срок действия комендантского часа на территории города Харькова и Харьковской области», – констатировал Синегубов.