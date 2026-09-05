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В Золочеве прилетело по «скорой», РФ била также по Балаклейщине

Происшествия 07:47   05.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
В Золочеве прилетело по «скорой», РФ била также по Балаклейщине Фото: Виктор Коваленко

Накануне 5 сентября враг продолжил терроризировать Харьковскую область. Российские удары фиксировали в Золочеве, а также на Балаклейщине.

Так накануне около 19:30 оккупанты атаковали БпЛА типа «Молния» Золочев. Удар пришелся по дороге, но в это время рядом проезжала карета «скорой».

Обстріл Золочівської громади 5 вересня
Фото: Виктор Коваленко

В результате «прилета» авто повреждено, рассказал МГ «Объектив» начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко.

Обстріл Золочівської громади 5 вересня
Фото: Виктор Коваленко

Неспокойно было и на Балаклейщине, написал в 22:30 начальник ГВА Виталий Карабанов.

«Первое попадание произошло по одному из микрорайонов нашего города, второе — по территории Вербовского старостинского округа. Удары пришлись по гражданским предприятиям», – добавил Карабанов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 5 сентября 2026 в 07:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне 5 сентября враг продолжил терроризировать Харьковскую область. Российские удары фиксировали в Золочеве, а также на Балаклейщине. ".