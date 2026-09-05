В Золочеве прилетело по «скорой», РФ била также по Балаклейщине

Накануне 5 сентября враг продолжил терроризировать Харьковскую область. Российские удары фиксировали в Золочеве, а также на Балаклейщине.

Так накануне около 19:30 оккупанты атаковали БпЛА типа «Молния» Золочев. Удар пришелся по дороге, но в это время рядом проезжала карета «скорой».

В результате «прилета» авто повреждено, рассказал МГ «Объектив» начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко.

Неспокойно было и на Балаклейщине, написал в 22:30 начальник ГВА Виталий Карабанов.

«Первое попадание произошло по одному из микрорайонов нашего города, второе — по территории Вербовского старостинского округа. Удары пришлись по гражданским предприятиям», – добавил Карабанов.