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Сочи осталось без системы ПВО, в Башкортостане пылает нефтехимический завод

Мир 07:43   04.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Сочи осталось без системы ПВО, в Башкортостане пылает нефтехимический завод Фото: Exilenova+

Силы обороны Украины атаковали Россию ночью 4 сентября. Местные жители вновь наблюдают за крупными пожарами, а города затягивает дымом. Известно, что наиболее существенные «прилеты» в Сочи и Башкортостане. Подробности попаданий рассказал волонтер и бывший советник минобороны Украины Сергей Стерненко.

Видео: Exilenova+

Так украинские военные ударили по системе ПВО С-400 в Сочи, а также по нефтебазе. На местах «прилетов» – сильные пожары.

Видео: Exilenova+

Видео: Exilenova+

На местах «прилетов» – сильные пожары.

Обстрел ПВО в РФ 4 сентября
Фото: Exilenova+

«В Стерлитамаке, расположенном в республике Башкортостан, после атаки горит «Стерлитамакский нефтехимический завод», – добавил Стерненко.

Обстрел НПЗ в РФ 4 сентября
Фото: Exilenova+

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вечером 1 сентября обратился к авиакомпаниям, использующим российское воздушное пространство, а также страховщикам. Он сказал, что российское небо становится полностью опасным. Зеленский отметил: Украина не угрожает гражданской авиации, но теперь нужно будет учитывать, что в воздушном пространстве будут БпЛА и напомнил: именно российская агрессия сделала опасным небо Украины, Европы и даже самой РФ.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 4 сентября 2026 в 07:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Известно, что наиболее существенные «прилеты» в Сочи и Башкортостане.".