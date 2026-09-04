Сочи осталось без системы ПВО, в Башкортостане пылает нефтехимический завод

Силы обороны Украины атаковали Россию ночью 4 сентября. Местные жители вновь наблюдают за крупными пожарами, а города затягивает дымом. Известно, что наиболее существенные «прилеты» в Сочи и Башкортостане. Подробности попаданий рассказал волонтер и бывший советник минобороны Украины Сергей Стерненко.

Видео: Exilenova+

Так украинские военные ударили по системе ПВО С-400 в Сочи, а также по нефтебазе. На местах «прилетов» – сильные пожары.

Видео: Exilenova+

Видео: Exilenova+

На местах «прилетов» – сильные пожары.

«В Стерлитамаке, расположенном в республике Башкортостан, после атаки горит «Стерлитамакский нефтехимический завод», – добавил Стерненко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вечером 1 сентября обратился к авиакомпаниям, использующим российское воздушное пространство, а также страховщикам. Он сказал, что российское небо становится полностью опасным. Зеленский отметил: Украина не угрожает гражданской авиации, но теперь нужно будет учитывать, что в воздушном пространстве будут БпЛА и напомнил: именно российская агрессия сделала опасным небо Украины, Европы и даже самой РФ.