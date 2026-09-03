«Абсолютно шизофренические заявления» — Трегубов об «успехах» Путина

Спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов в личном Telegram-канале высказался о недавних заявлениях российского диктатора Путина про «освобожденные» населенные пункты.

«Абсолютно шизофренические заявления россиян нескольких прошлых дней («взятие Святогорска», «полный контроль над Казачьей Лопанью», какие-то безумные рывки на Великобурлукском направлении и серию героических продвижений там, где по факту едва вторая линия) связаны с одним простым фактом. У них дедлайн стоял до конца лета. То есть, до 31 августа. Они тупо перенесли из колонки «приказ» в колонку «выполнено». Все. Как известно, нет ничего невозможного, когда ты лжец», — написал Трегубов.

Напомним, Путин на словах «освободил» 14 населенных пунктов в Украине. Заявление о громких успехах он прочитал с листика во время пресс-конференции в Бишкеке. Среди того, что, по мнению российского диктатора, перешло под контроль его войск, оказались, в частности, поселок Казачья Лопань и село Пески-Радьковские на Харьковщине. В Силах обороны опровергли слова Путина о Казачьей Лопани. Что же касается села Пески-Радьковские, то оно вообще находится в 14 километрах от линии фронта.