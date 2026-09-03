Почти 400 млн грн получит Харьковщина на восстановление домов — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что Кабмин выделил средства на восстановление поврежденных обстрелами домов в Харьковской области.

Сумму в почти 400 млн грн направят на восстановление на Харьковщине из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. За них собираются реализовать 11 проектов.

«Речь идет о четырех многоквартирных домах в Харькове: на улицах Натальи Ужвий, Свободы, Академика Павлова и Бучмы. Также будут восстановлены три многоквартирных дома и общежитие в Дергачах и по одному многоквартирному дому в Изюме, Балаклее и Чугуеве. В общей сложности предусмотрено 398,3 миллиона гривен», — сообщил начальник ХОВА.

Напомним, ранее ХОВА презентовала проект развития Областной клинической больницы на конференции Ukraine ReHealth 2026 в Киеве. Проект развития областной больницы представила на встрече заместительница начальника ХОВА Елена Логвинова.