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Почти 400 млн грн получит Харьковщина на восстановление домов — Синегубов

Общество 19:30   03.09.2026
Оксана Горун
Почти 400 млн грн получит Харьковщина на восстановление домов — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что Кабмин выделил средства на восстановление поврежденных обстрелами домов в Харьковской области.

Сумму в почти 400 млн грн направят на восстановление на Харьковщине из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. За них собираются реализовать 11 проектов.

«Речь идет о четырех многоквартирных домах в Харькове: на улицах Натальи Ужвий, Свободы, Академика Павлова и Бучмы. Также будут восстановлены три многоквартирных дома и общежитие в Дергачах и по одному многоквартирному дому в Изюме, Балаклее и Чугуеве. В общей сложности предусмотрено 398,3 миллиона гривен», — сообщил начальник ХОВА.

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Напомним, ранее ХОВА презентовала проект развития Областной клинической больницы на конференции Ukraine ReHealth 2026 в Киеве. Проект развития областной больницы представила на встрече заместительница начальника ХОВА Елена Логвинова.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 3 сентября 2026 в 19:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что Кабмин выделил средства на восстановление поврежденных обстрелами домов в Харьковской области".