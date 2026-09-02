На улице Бучмы в Харькове восстанавливают дом после «прилетов» (фото)

На улице Бучмы в Харькове продолжается восстановление многоквартирного жилого дома, который был поврежден в результате многочисленных прямых попаданий российских снарядов.

Как сообщили в департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции горсовета, на объекте уже восстановили поврежденные конструкции и остекление, установили входные двери в квартирах и тамбурах, отремонтировали кровлю, утеплили технический этаж и подвальное помещение.

В подъездах специалисты провели отделочные работы, а сейчас там укладывают новую плитку. Параллельно продолжается замена инженерных сетей, утепление и покраска фасада, а также восстановление входных групп.

Как сообщала МГ «Объектив», харьковские ОСМД, жилищные кооперативы и управляющие компании массово присоединяются к правительственной программе «СвітлоДім», чтобы обеспечить свои дома альтернативными источниками питания. Всего в городе 1021 дом таких форм собственности, и планируют принять участие в проекте 426. 325 заявки уже подали, из них одобрили 268 на общую сумму 68,4 миллиона гривен.