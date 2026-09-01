«СвітлоДім»: сотни домов Харькова претендуют на деньги на энергоавтономность

Харьковские ОСМД, жилищные кооперативы и управляющие компании массово присоединяются к правительственной программе «СвітлоДім», чтобы обеспечить свои дома альтернативными источниками питания. Всего в городе 1021 дом таких форм собственности, и планируют принять участие в проекте 426. 325 заявки уже подали, из них одобрили 268 на общую сумму 68,4 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные статистики, предоставленные МГ «Объектив» пресс-службой Харьковского городского совета.

Наибольшую активность проявляют жители Шевченковского района, где подали 86 заявок и уже одобрили 76 на сумму 20,7 миллиона гривен. На втором месте по объемам привлеченных средств Киевский район — 50 одобренных заявок на 13 миллионов гривен, а на третьем Слободской — 27 одобренных заявок на 6,6 миллиона. Самый высокий процент поданных заявок от запланированных зафиксирован в Индустриальном районе — 90%.

Высокую заинтересованность ОСМД отметил и мэр Игорь Терехов, напомнив, что городу пришлось отстаивать право на участие в этой инициативе.

«На самом деле вы помните, что я в свое время очень резко высказывался за то, чтобы Харьков вошел в эту программу, потому что она работала только для Киева сначала. И мы действительно смогли сделать это. Харьков был включен в эту программу и уже очень многие ОСМД в этой программе», — подчеркнул Терехов.

Напомним, госпрограмма «СвітлоДім» предусматривает предоставление ОСМД, ЖК и управляющим компаниям от 100 до 300 тысяч гривен, которые можно использовать на приобретение: бензиновых, дизельных или газовых генераторов; инверторов; аккумуляторов; блоков управления; высоковольтных батарей; солнечных панелей. В Киеве и Киевской области программа работает с 30 января. Мэр Харькова Игорь Терехов тогда возмущался, что эта программа не действует в Харькове. Он также рассказывал, что в городе собирали ОСМД, чтобы они подготовили необходимые документы. В итоге программа заработала в Харькове и области в апреле.

Больше подробностей о программе по ссылке.