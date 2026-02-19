Live

«СвітлоДім»: ОСМД в Харькове готовы, Терехов заявил о большом масштабе 📹

Общество 13:21   19.02.2026
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
«СвітлоДім»: ОСМД в Харькове готовы, Терехов заявил о большом масштабе 📹 Фото: Харьковский горсовет

Все ОСМД в Харькове нуждаются в финансировании по госпрограмме «СвітлоДім», сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Я не понимаю до сих пор, и мы обращались, почему сегодня в Киеве и Киевской области эта программа «СвітлоДім» работает, а в Харькове она не работает. Это нонсенс. Мы собрали всех из ОСМД, мы подготовили все необходимые документы, мы помогли, и сейчас ждем. Я прекрасно понимаю, что не хватает средств, идет война, но невозможно сегодня говорить, что в Киеве – да, а в Харькове – нет. Все ОСМД нуждаются. Большой масштаб», — подчеркнул мэр.

Напомним, госпрограмма «СветДом» предусматривает предоставление ОСМД и управляющим компаниям от 100 до 300 тысяч гривен на оборудование для энергоавтономности многоквартирных домов. Как ранее сообщалось в Минразвития, программа будет действовать в громадах, где официально зафиксирована чрезвычайная ситуация в энергетике.

Отметим, что в энергетике Харькова и области официально объявили ​​чрезвычайную ситуацию регионального уровня 10 февраля. О решении информировал глава ХОВА Олег Синегубов.

Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко
Популярно
Официально: новый руководитель в Харьковской областной прокуратуре
Официально: новый руководитель в Харьковской областной прокуратуре
18.02.2026, 18:22
Новости Харькова — главное 19 февраля: бои в регионе, обстрелы
Новости Харькова — главное 19 февраля: бои в регионе, обстрелы
19.02.2026, 13:36
Сегодня 19 февраля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 19 февраля 2026: какой праздник и день в истории
19.02.2026, 06:00
Скачки напряжения до 280 В: как харьковчанам спасти бытовую технику (видео)
Скачки напряжения до 280 В: как харьковчанам спасти бытовую технику (видео)
17.02.2026, 20:46
В домах, где нет отопления, по-прежнему выключают свет – Терехов
В домах, где нет отопления, по-прежнему выключают свет – Терехов
19.02.2026, 10:23
Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 54 тысяч
Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 54 тысяч
19.02.2026, 13:33

Новости по теме:

19.02.2026
Делать энергонезависимыми отдельные дома или микрорайоны? Мнение мэра Харькова
19.02.2026
Бесплатный каток в Харькове: когда откроют, сообщил Терехов (видео)
17.02.2026
Вражеский дрон ударил по Харькову – куда попал, сообщил Терехов
16.02.2026
Неделя в Харькове прошла без жертв и пострадавших – Терехов
14.02.2026
Армия РФ осталась без связи, ЧС в энергетике Харьковщины – обзор фронта


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««СвітлоДім»: ОСМД в Харькове готовы, Терехов заявил о большом масштабе 📹», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2026 в 13:21;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Все ОСМД в Харькове нуждаются в финансировании по госпрограмме «СвітлоДім», сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает корреспондент МГ «Объектив».".