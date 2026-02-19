«СвітлоДім»: ОСМД в Харькове готовы, Терехов заявил о большом масштабе 📹
Все ОСМД в Харькове нуждаются в финансировании по госпрограмме «СвітлоДім», сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает корреспондент МГ «Объектив».
«Я не понимаю до сих пор, и мы обращались, почему сегодня в Киеве и Киевской области эта программа «СвітлоДім» работает, а в Харькове она не работает. Это нонсенс. Мы собрали всех из ОСМД, мы подготовили все необходимые документы, мы помогли, и сейчас ждем. Я прекрасно понимаю, что не хватает средств, идет война, но невозможно сегодня говорить, что в Киеве – да, а в Харькове – нет. Все ОСМД нуждаются. Большой масштаб», — подчеркнул мэр.
Напомним, госпрограмма «СветДом» предусматривает предоставление ОСМД и управляющим компаниям от 100 до 300 тысяч гривен на оборудование для энергоавтономности многоквартирных домов. Как ранее сообщалось в Минразвития, программа будет действовать в громадах, где официально зафиксирована чрезвычайная ситуация в энергетике.
Отметим, что в энергетике Харькова и области официально объявили чрезвычайную ситуацию регионального уровня 10 февраля. О решении информировал глава ХОВА Олег Синегубов.
