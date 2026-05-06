На Салтовке – пожар из-за вражеского удара, есть пострадавшие (дополняется)
О попадании в гаражный кооператив в Салтовском районе сообщил мэр Харькова Игорь Терехов около 15:00.
Дополнено в 15:14. В результате вражеского удара по Салтовскому району пострадали двое мужчин, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов. Раненым – 49 и 56 лет, они получили взрывные травмы.
14:55. «На месте удара пожар, повреждены несколько авто, один человек пострадал», — пишет городской голова.
Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что повреждены два гаража и три автомобиля.
Напомним, утром 6 мая МГ «Объектив» сообщала, что россияне атаковали два района Харькова. В Новобаварском – БпЛА ударил возле частного дома. Пострадали две женщины. В ГУ ГСЧС в Харьковской области информировали, что в результате «прилета» возник пожар на площади 120 квадратных метров – повреждены дома.
Также зафиксировали удар по Шевченковскому району.
Дата публикации материала: 6 мая 2026 в 15:14;