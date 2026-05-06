На Салтівці – пожежа через ворожий удар, є постраждалі (доповнюється)

Про влучання у гаражний кооператив у Салтівському районі повідомив мер Харкова Ігор Терехов близько 15:00.

Доповнено о 15:14. Внаслідок ворожого удару по Салтівському району постраждали двоє чоловіків, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов. Пораненим – 49 і 56 років, вони зазнали вибухових травм.

14:55. “На місці удару пожежа, понівечені кілька авто, одна людина постраждала”, – пише міський голова.

Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що в Салтівському районі пошкоджені два гаражі та три автомобілі.

Нагадаємо, вранці 6 травня МГ «Об’єктив» повідомляла, що росіяни атакували два райони Харкова. У Новобаварському – БпЛА вдарив біля приватного будинку. Постраждали дві жінки. У ГУ ДСНС в Харківській області інформували, що внаслідок «прильоту» виникла пожежа на площі 120 квадратних метрів – пошкоджені будинки.

Також зафіксували удар по Шевченківському району.