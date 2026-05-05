«Навіть підключили ШІ»: чим унікальна дев’ята підземна школа Харкова (відео)
У Слобідському районі 4 травня розпочала роботу дев’ята підземна школа Харкова, збудована з нуля. Вже зараз її відвідують майже 900 учнів, а у новому навчальному році тут планують прийняти до 1200 дітей. Особливість школи — оформлення у тематиці “З Україною в серці” та дзвінок “Ой у лузі червона калина”.
Школу площею 1200 квадратних метрів будували трохи менше ніж рік — з кінця минулого травня. Тут облаштовані 23 навчальні кабінети, вчительська, буфет, ресурсна кімната та кабінет медсестри. Навчаються діти з шести шкіл мікрорайону Нові Будинки.
“Ми обрали загальну тему нашої школи. Це була тема “З Україною в серці”. І все оснащення, все оздоблення, оформлення кабінетів, навіть коридорів відповідає цій загальній темі”, – розповідає директорка школи Наталія Топоркова.
Заступниця директора ліцею Олена Калаш додала: “Для оформлення навіть підключили штучний інтелект, який підбирав фотошпалери з естетичною та навчальною метою”.
Як і у всіх подібних закладах — пріоритет першачкам. Саме вони отримують найбільше годин реального, а не віртуального навчання.
Учень 3Б класу Максим поділився враженнями: “Дуже гарно! Те, що ми можемо спілкуватися. Ми можемо проводити час. Наприклад, шахрувати. Списувати в когось. Вдома такого не зробиш”.
Він також розповів, що на перерві встиг пограти з однокласником у математичну гру. На питання, з чим хоче пов’язати життя, хлопчик відповів: “Я хочу стати або воєнним, або здати В2 та стати англічанином”.
Учениця 3Б класу Софія додала: “Мені подобається тут, бо я розмовляю зі своїми однокласниками. Мені подобається, що ми сидимо за партами разом та можемо грати й гуляти”.
“Діти саме в початковій школі повинні спілкуватися, — наголошує вчителька Ганна Курильченко. – Вони повинні переживати оце життя. Вони повинні вміти один з одним налагоджувати якісь стосунки, якісь розв’язувати якісь проблеми, вчитися жити разом. Бо це головне, вміти жити разом в колективі, а їм колективу не вистачало”.
Один день на тиждень учні 3Б, як і раніше, вчитимуться вдома, а чотири дні — в комбінованому форматі, тобто вдома й у школі.
“Вони починають робочий день з онлайну — два уроки. А потім в них є час на те, щоб відпочити, перевдягнутися, зібрати рюкзак і прийти сюди до школи. Заняття і зі мною, з вчителями англійської мови, фізкультури. Так що в них насичений робочий день”, – пояснює вчителька.
Середні й старші класи відвідуватимуть школу двічі-тричі на тиждень.
Вчитель біології Сергій Михайліченко зауважив: “Я був просто в захваті від спілкування з дітьми, тому що насправді цього багато років вже як не вистачало, цього сприйняття погляду, цієї інформативності якоїсь”.
Кабінет інформатики облаштував Kharkiv IT Cluster, надавши 15 комп’ютерів. Вчителька інформатики Ольга Єфім’єва розповіла: “Тема уроку — умовне форматування. Ми закріплюємо знання з теми Excel. Хочемо показати, що Excel — це не лише про таблиці, це й про творчість, про мистецтво”.
Уроки для школярів проводитимуть шість днів на тиждень. У неділю тут займатимуться дошкільнята. У перший день на першій зміні загалом було 420 учнів, на другій — 460. Разом — майже 900.
Директорка школи Наталія Топоркова зазначила: “Я думаю, що ця ситуація трішечки зміниться з 1 вересня. Якщо будемо таким чином працювати, як на початку року, то це вийде десь 1200 учнів”.
“Ми побудували цю школу за кошти міського бюджету, і продовжуємо будівництво, ще будуємо дві школи, — говорить мер Ігор Терехов. – Зараз вже дев’ять шкіл, справжніх підземних шкіл, функціонують. Крім цього, станції метрополітену. Загалом близько 40% дітей маємо можливість вже вчити в комбінованому режимі”.
За даними міськради, до 1 вересня у Харкові відкриють ще три безпечні освітні локації: підземну школу, простір у метрошколі та протирадіаційне укриття.
Категорії: Оригінально, Репортаж, Харків; Теги: Ігор Терехов, діти, новини Харкова, освіта, підземна школа;
Якщо вам цікава новина: ««Навіть підключили ШІ»: чим унікальна дев'ята підземна школа Харкова (відео)»
Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2026 в 18:08;