«Даже подключили ИИ»: чем уникальна девятая подземная школа Харькова (видео)

В Слободском районе 4 мая начала работу девятая подземная школа Харькова, построенная с нуля. Уже сейчас ее посещают почти 900 учеников, а в новом учебном году здесь планируют принять до 1200 детей. Особенность школы — оформление в тематике «С Украиной в сердце» и звонок «Ой у лузі червона калина».

Школу площадью 1200 квадратных метров строили чуть меньше года — с конца прошлого мая. Здесь оборудованы 23 учебных кабинета, учительская, буфет, ресурсная комната и кабинет медсестры. Учатся дети из шести школ микрорайона Новые Дома.

<br />

«Мы выбрали общую тему нашей школы. Это была тема «С Украиной в сердце». И все оснащение, вся отделка, оформление кабинетов, даже коридоров соответствует этой общей теме», — рассказывает директор школы Наталья Топоркова.

Замдиректора лицея Елена Калаш добавила: «Для оформления даже подключили искусственный интеллект, который подбирал фотообои с эстетической и учебной целью».

Как и во всех подобных заведениях — приоритет первоклассникам. Именно они получают больше всего часов реального, а не виртуального обучения.

Ученик 3Б класса Максим поделился впечатлениями: «Очень красиво! То, что мы можем общаться с другими. Мы можем проводить время. Например, списывать у кого-то. Дома такого не сделаешь».

Он также рассказал, что на перемене успел поиграть с одноклассником в математическую игру. На вопрос, с чем хочет связать жизнь, мальчик ответил: «Я хочу стать либо военным, либо сдать В2 и стать англичанином».

Его одноклассница София добавила: «Мне нравится здесь, потому что я разговариваю со своими друзьями. Мне нравится, что мы сидим за партами вместе и можем играть и гулять».

«Дети именно в начальной школе должны общаться, — подчеркивает учительница начальных классов Анна Курильченко. — Они должны переживать эту жизнь. Они должны уметь друг с другом налаживать какие-то отношения, решать какие-то проблемы, учиться жить вместе. Потому что это главное — уметь жить вместе в коллективе, а им коллектива не хватало».

Один день в неделю ученики 3Б, как и раньше, будут учиться дома, а четыре дня — в комбинированном формате, то есть дома и в школе.

«Они начинают рабочий день с онлайна — два урока. А потом у них есть время, чтобы отдохнуть, переодеться, собрать рюкзак и прийти сюда в школу. Занятия и со мной, с учителями английского языка, физкультуры. Так что у них насыщенный рабочий день», — объясняет учительница.

Средние и старшие классы будут посещать школу два-три раза в неделю.

Учитель биологии Сергей Михайличенко признается: «Я был просто в восторге от общения с детьми, потому что на самом деле этого много лет уже как не хватало, этого восприятия взгляда, этой информативности какой-то».

Кабинет информатики обустроил Kharkiv IT Cluster, предоставив 15 компьютеров. Учительница Ольга Ефимьева рассказала: «Тема урока — условное форматирование. Мы закрепляем знания по теме Excel. Хотим показать, что Excel — это не только о таблицах, это и о творчестве, об искусстве».

Уроки для школьников будут проводить шесть дней в неделю. В воскресенье здесь будут заниматься дошкольники. В первый день на первой смене всего было 420 учеников, на второй — 460. Вместе — почти 900.

Директор школы Наталья Топоркова отметила: «Я думаю, что эта ситуация немного изменится с 1 сентября. Если будем таким образом работать, как в начале года, то это получится где-то 1200 учеников».

«Мы построили эту школу за счет городского бюджета и продолжаем строительство, еще строим две школы, — говорит мэр Игорь Терехов. — Сейчас уже девять школ, настоящих подземных школ, функционируют. Кроме этого, станции метрополитена. В целом около 40% детей имеем возможность уже учить в комбинированном режиме».

По данным горсовета, до 1 сентября в Харькове откроют еще три безопасные образовательные локации: подземную школу, пространство в метрошколе и противорадиационное укрытие.