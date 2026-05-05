Россияне продвинулись на одном из направлений на Харьковщине – DeepState
Россияне смогли продвинуться на Купянском направлении в Харьковской области, сообщает DeepState.
«Враг продвинулся вблизи Песчаного», – сообщает DeepState.
Как сообщала ранее МГ «Объектив», 20 погибших в результате ударов РФ 5 мая по Запорожью, Краматорску и Днепру. По центру Краматорска прилетели три фугасные бомбы, по Запорожью ударили КАБами, по Днепру – ракетами. В Запорожье 12 погибших и не менее 20 жителей города получили ранения, после удара по центру Краматорску 5 погибших, 12 раненых, в Днепре — 3 погибших и 9 раненых.
- • Дата публикации материала: 5 мая 2026 в 22:43;