Россияне продвинулись на одном из направлений на Харьковщине – DeepState

Россияне смогли продвинуться на Купянском направлении в Харьковской области, сообщает DeepState.

«Враг продвинулся вблизи Песчаного», – сообщает DeepState.

Как сообщала ранее МГ «Объектив», 20 погибших в результате ударов РФ 5 мая по Запорожью, Краматорску и Днепру. По центру Краматорска прилетели три фугасные бомбы, по Запорожью ударили КАБами, по Днепру – ракетами. В Запорожье 12 погибших и не менее 20 жителей города получили ранения, после удара по центру Краматорску 5 погибших, 12 раненых, в Днепре — 3 погибших и 9 раненых.