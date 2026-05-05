Озверели: 17 погибших — РФ ударила 5 мая по Запорожью, Краматорску и Днепру
По центру Краматорска прилетели три фугасные бомбы, по Запорожью ударили КАБами, по Днепру – ракетами.
Похоже, что россияне активно «готовятся к перемирию» – 5 мая стал в Украине днем сплошного террора.
Вечером 5 мая 2026 года Запорожье оказалось под атакой – россияне нанесли удары по гражданской инфраструктуре города, применив управляемые авиабомбы и беспилотники, сообщили в Офисе генерального прокурора.
«По состоянию на данный момент установлено 12 погибших. Еще не менее 20 жителей города получили ранения. Повреждены производственные помещения предприятий, электровоз, разрушено здание СТО, изуродованы автомобили, —- рассказали в Офисе генпрокурора.
Также вечером 5 мая россияне ударили тремя фугасными бомбами по центру Краматорска в Донецкой области. В результате удара 5 погибших, 12 раненых, сообщает ГСЧС Украины.
На месте атаки возник пожар 8 легковых автомобилей и здания учебного заведения. Повреждены многоквартирные дома и автомобили.
Также вечером 5 мая россияне ударили по Днепру, сообщил начальник Днепровского ОВА Александр Ганжа.
Из-за удара вспыхнул пожар на предприятии.
Перед ударом мониторы и ВС ВСУ предупредили о движении баллистических ракет к Днепру.
Читайте также: В громаде под Харьковом – «прилет»: раздается серия взрывов, произошел пожар
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: Днепр, запорожье, краматорск;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Озверели: 17 погибших — РФ ударила 5 мая по Запорожью, Краматорску и Днепру», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 5 мая 2026 в 20:53;