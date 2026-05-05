Озверели: 17 погибших — РФ ударила 5 мая по Запорожью, Краматорску и Днепру

Происшествия 20:53   05.05.2026
Оксана Якушко
По центру Краматорска прилетели три фугасные бомбы, по Запорожью ударили КАБами, по Днепру – ракетами.

Похоже, что россияне активно «готовятся к перемирию» – 5 мая стал в Украине днем ​​сплошного террора.

Вечером 5 мая 2026 года Запорожье оказалось под атакой – россияне нанесли удары по гражданской инфраструктуре города, применив управляемые авиабомбы и беспилотники, сообщили в Офисе генерального прокурора.

«По состоянию на данный момент установлено 12 погибших. Еще не менее 20 жителей города получили ранения. Повреждены производственные помещения предприятий, электровоз, разрушено здание СТО, изуродованы автомобили, —- рассказали в Офисе генпрокурора.

Также вечером 5 мая россияне ударили тремя фугасными бомбами по центру Краматорска в Донецкой области. В результате удара 5 погибших, 12 раненых, сообщает ГСЧС Украины.

На месте атаки возник пожар 8 легковых автомобилей и здания учебного заведения. Повреждены многоквартирные дома и автомобили.

Также вечером 5 мая россияне ударили по Днепру, сообщил начальник Днепровского ОВА Александр Ганжа.
Из-за удара вспыхнул пожар на предприятии.
Перед ударом мониторы и ВС ВСУ предупредили о движении баллистических ракет к Днепру.

Читайте также: В громаде под Харьковом – «прилет»: раздается серия взрывов, произошел пожар

  Дата публикации материала: 5 мая 2026 в 20:53;

