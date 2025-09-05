Ночью в Днепре сообщали о химической опасности: РФ ударила по предприятию

О массированной атаке РФ по Днепропетровской области рассказал начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его данным, ночью враг массированно обстреливал область беспилотниками, 15 из них удалось сбить.

«В Днепре агрессор попал по предприятию. Там возникли пожары, к ликвидации которых оперативно встали спасатели. FPV-дроном противник ударил по Никопольщине, а именно – Покровской громаде», – написал Лысак.

В соцсетях также пишут, что ночью по Днепру ездили спасатели, оповещая жителей о химической опасности. Кроме того, людей призвали закрыть окна. Однако на данный момент официальных комментариев об этом нет.

Видео: ХДніпро

Обстрелы Днепропетровщины начались в 01:30 и продолжались около часа.

Видео: ХДніпро

Уже утром в ГУ ГСЧС Украины подтвердили, что в ночь на 5 сентября враг атаковал предприятие в Днепре. На местах «прилетов» начались пожары, которые спасатели уже ликвидировали. Информации о погибших и раненых в результате атаки нет.