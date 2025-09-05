В ГСЧС рассказали, что горело за сутки, а также о последствиях пожаров

Из-за обстрелов начались четыре пожара в Купянском, Богодуховском, Изюмском и Харьковском районах, передают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так в селе Нечволодовка Купянского района горели трава и мусор на площади 45 квадратных метров.

«Между с. Знаменка и с. Мануйлово Харьковского района горела трава на площади 500 метров квадратных. В с. Лозовенька Изюмского района горело складское здание и трава», – уточнили в ГСЧС.

Кроме того, в Богодухове загорелось учебное заведение на площади 100 квадратных метров.

«В с. Хотомля Чугуевского района в результате попадания БпЛА в проезжую часть погибли три человека (два человека 1981, 1984 г.р. и женщина 2000 г.р.) и пострадали четыре человека (мужчины 1992, 1993, 1983, 1988) Пожара не было», – передают спасатели.

Кроме того, в течение суток сотрудники ГСЧС ликвидировали 12 пожаров в природных экосистемах. Еще два возгорания в лесах Изюмского района до сих пор бушуют – их пытаются потушить спасатели.