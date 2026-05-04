Больше 600 взрывоопасных предметов ликвидировали пиротехники за неделю

Общество 10:35   04.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
О результатах работы взрывотехников на Харьковщине за минувшую неделю рассказали в облуправлении ГСЧС Украины.

По информации спасателей, за неделю пиротехники выявили и обезвредили 619 вражеских боеприпасов.

«Над разминированием территорий работали 27 пиротехнических расчетов ГСЧС. С начала полномасштабного вторжения РФ в Харьковской области саперы уничтожили уже 140960 единиц взрывоопасных предметов.
Минная угроза на Харьковщине до сих пор остается очень высокой! Каждый день саперы ГСЧС с риском для жизни борются за то, чтобы каждый метр украинской земли стал безопасным для людей», – написали в ГСЧС.

МГ «Объектив» также сообщала, что трагедия произошла в селе Старая Гнилица. Накануне вечером на Чугуевщине в бытовом пожаре погибла 88-летняя женщина. За минувшие сутки у спасателей региона было 34 оперативных выезда, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Спасатели рассказали: из 23 пожаров, которые потушили за сутки, пять начались после российских обстрелов. Огонь бушевал в Богодуховском, Изюмском и Харьковском районах области.

Читайте также: «Ланцет» ударил по хлебному фургону на трассе Киев — Харьков – Должанский

