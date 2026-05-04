Сегодня 4 мая 2026: какой день в истории

Праздники и памятные даты 4 мая

4 мая в мире – Международный день пожарных, Всемирный день щедрости, День борьбы с буллингом (День розовой рубашки).

Также сегодня: День невысоких людей, День восстановления отношений, День объединения рук, День Звездных войн, Международный день уважительного отношения к курам, День рождения складного зонтика.

4 мая в истории

4 мая 1733 года умер кошевой атаман Войска Запорожского Кость Гордиенко. Подробнее.

4 мая 1838 года собрали деньги на выкуп из крепостного права Тараса Шевченко. Подробнее.

4 мая 1848 года во Франции открылось Национальное собрание. Его результатом стало создание конституции Второй республики, а также в дальнейшем – выборы президента, которым стал племянник Наполеона Бонапарта Луи-Наполеон. Подробнее.

4 мая 1904 года США приступили к строительству Панамского канала. История его создания насыщена нарушениями законов – от коррупции до сепаратизма – а также многочисленными смертями рабочих. Подробнее.

4 мая 1979 года первой женщиной премьер-министром в Европе стала Маргарет Тэтчер. В этот день она возглавила правительство Великобритании. Подробнее.

4 мая 1982 года советские альпинисты впервые покорили Эверест. В эту группу входил харьковчанин Сергей Бершов. Подробнее.

4 мая 1986 года зону эвакуации вокруг Чернобыля увеличили до 30 километров.

4 мая 1990 года президиум Верховного Совета УССР постановил переименовать Ворошиловград в Луганск. Подробнее.

4 мая 1990 года Верховный Совет Латвийской ССР осудил включение Латвии в состав Советского Союза и объявил о восстановлении независимости Латвийской Республики.

4 мая 2024 года российская армия ударила по мясокомбинату «Мясной» в Харькове. Пожар охватил 4000 квадратных метров, его тушили более ста чрезвычайников. Удар нанесли ракетой С-300 накануне Пасхи. В тот момент людей на работе было немного, обошлось без погибших, но шестеро пострадали. Подробнее.

Церковный праздник 4 мая

4 мая чтят память мученицы Пелагеи, девы Тарсийской. Подробнее.

Народные приметы

Если черемуха буйно цветет – к дождливому лету.

Если появился тополиный пух, то пора сажать огурцы.

Если облака высоко – будут дожди, если низко – засуха.

Что нельзя делать 4 мая

Сегодня нельзя отказывать в помощи или подаянии.

Нельзя ссориться, грубить и конфликтовать с близкими.

Нельзя сплетничать.