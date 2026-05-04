Сегодня 4 мая 2026: какой день в истории
4 мая в 1733-м умер кошевой атаман Войска Запорожского Кость Гордиенко. В 1838-м собрали деньги на выкуп из крепостного права Тараса Шевченко. В 1848-м во Франции открылось Национальное собрание. В 1904-м в США приступили к строительству Панамского канала. В 1979-м первой женщиной премьер-министром в Европе стала Маргарет Тэтчер. В 1982-м харьковчанин Сергей Бершов покорил Эверест. В 1986-м зону эвакуации вокруг Чернобыля увеличили до 30 километров. В 2024-м российская армия ударила по мясокомбинату в Харькове, предприятие той же торговой марки было уничтожено в Богодухове в 2025 году.
Праздники и памятные даты 4 мая
4 мая в мире – Международный день пожарных, Всемирный день щедрости, День борьбы с буллингом (День розовой рубашки).
Также сегодня: День невысоких людей, День восстановления отношений, День объединения рук, День Звездных войн, Международный день уважительного отношения к курам, День рождения складного зонтика.
4 мая в истории
4 мая 1733 года умер кошевой атаман Войска Запорожского Кость Гордиенко. Подробнее.
4 мая 1838 года собрали деньги на выкуп из крепостного права Тараса Шевченко. Подробнее.
4 мая 1848 года во Франции открылось Национальное собрание. Его результатом стало создание конституции Второй республики, а также в дальнейшем – выборы президента, которым стал племянник Наполеона Бонапарта Луи-Наполеон. Подробнее.
4 мая 1904 года США приступили к строительству Панамского канала. История его создания насыщена нарушениями законов – от коррупции до сепаратизма – а также многочисленными смертями рабочих. Подробнее.
4 мая 1979 года первой женщиной премьер-министром в Европе стала Маргарет Тэтчер. В этот день она возглавила правительство Великобритании. Подробнее.
4 мая 1982 года советские альпинисты впервые покорили Эверест. В эту группу входил харьковчанин Сергей Бершов. Подробнее.
4 мая 1986 года зону эвакуации вокруг Чернобыля увеличили до 30 километров.
4 мая 1990 года президиум Верховного Совета УССР постановил переименовать Ворошиловград в Луганск. Подробнее.
4 мая 1990 года Верховный Совет Латвийской ССР осудил включение Латвии в состав Советского Союза и объявил о восстановлении независимости Латвийской Республики.
4 мая 2024 года российская армия ударила по мясокомбинату «Мясной» в Харькове. Пожар охватил 4000 квадратных метров, его тушили более ста чрезвычайников. Удар нанесли ракетой С-300 накануне Пасхи. В тот момент людей на работе было немного, обошлось без погибших, но шестеро пострадали. Подробнее.
Церковный праздник 4 мая
4 мая чтят память мученицы Пелагеи, девы Тарсийской. Подробнее.
Народные приметы
Если черемуха буйно цветет – к дождливому лету.
Если появился тополиный пух, то пора сажать огурцы.
Если облака высоко – будут дожди, если низко – засуха.
Что нельзя делать 4 мая
Сегодня нельзя отказывать в помощи или подаянии.
Нельзя ссориться, грубить и конфликтовать с близкими.
Нельзя сплетничать.
Новости по теме:
- Категории: Календарь, Мир, Общество, Оригинально, Политика, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: история, свято, церковный праздник;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Сегодня 4 мая 2026: какой день в истории», то посмотрите больше в разделе Календарь на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 4 мая 2026 в 06:00;