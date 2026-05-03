Суд ждет 17-летнего парня из Харькова, которого подозревают в поджогах
В Харьковской облпрокуратуре сообщили: 17-летнего парня будут судить за поджог авто и локомотива. По версии следствия, подросток выполнял это по указам российского куратора.
Правоохранители установили: парня завербовали через ТГ-каналы – взамен пообещали легкие деньги. В соцсетях враг координировал подростка – в начале ноября 2025 года по фотографиям, которые сделал парнем, отбирал подходящие цели.
«После этого он выбрал военный внедорожник одной из частей. Подросток приобрел зажигательную смесь, подготовил ее и поджег автомобиль во дворе жилого дома. Во время преступления он находился на видеосвязи с куратором. Впоследствии юноша совершил второй поджог — уже на территории железнодорожного депо «Основа» в Харькове. Там он облил локомотив горючей жидкостью и поджег его, зафиксировав возгорание на видео в качестве отчета для заказчика. Ориентировочная сумма ущерба от повреждения тепловоза превышает 1,3 млн гривен», – установили в прокуратуре.
На данный момент подросток находится в СИЗО, тем временем правоохранители пытаются установить его куратора из РФ. Парня будут судить сразу за несколькими статьями. Примечательно, что деньги за поджоги, россияне так и не выплатили.
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: поджег, суд, Харьков, харьковчанин;
- • Дата публикации материала: 3 мая 2026 в 13:50;