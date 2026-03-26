В центре Дергачев произошел пожар: Задоренко сообщил о поджоге сухостоя (фото)

Общество 15:14   26.03.2026
Виктория Яковенко
Фото: Вячеслав Задоренко

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко в 13:20 сообщил, что в центральной части города произошло возгорание из-за поджога сухостоя.

На месте спасатели пытались локализовать распространение огня и ликвидировать возгорание.

Задоренко обратился к жителям громады с просьбой не наносить вред окружающей среде.

«Такие действия являются нарушением законодательства. В соответствии со ст. 77-1 КоАП самовольное выжигание растительности влечет за собой наложение штрафа на граждан в размере от 180 до 360 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3060 до 6120 грн) , а на должностных лиц – от 900 до 1260 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 15300 до 21420 грн)», – отметил начальник ГВА.

Он призвал быть ответственными, не сжигать сухую растительность и при обнаружении возгораний немедленно сообщать соответствующие службы по номерам 101 или 112.

пожар в Дергачах
Фото: Вячеслав Задоренко
пожар в Дергачах
Фото: Вячеслав Задоренко

  Дата публикации материала: 26 марта 2026 в 15:14;

