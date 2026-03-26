Live

Вражеский дрон ударил по Салтовке: подробности от Терехова

Происшествия 13:58   26.03.2026
Виктория Яковенко
Попадания вражеского БпЛА зафиксировали в Салтовском районе.

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что дрон ударил по открытой территории. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, утром 26 марта россияне выпустили два беспилотника по Слободскому району Харькова. Один из них ударил возле домов и ресторана, другой не сдетонировал. В ГУ ГСЧС в Харьковской области проинформировали, что в результате удара возник пожар в подвальном помещении здания ресторана, его уже потушили. Пострадали 10 человек, сообщал глава ХОВА Олег Синегубов. 65-летний мужчина получил ранения стеклом, его госпитализировали. Еще девять человек испытали сильный стресс и получили медицинскую помощь на месте.

Отопительный сезон на Харьковщине – все? Синегубов выдал распоряжение
26.03.2026, 12:11
В Харькове – «прилеты» беспилотников: РФ атаковала ресторан, есть пострадавшие
В Харькове – «прилеты» беспилотников: РФ атаковала ресторан, есть пострадавшие
26.03.2026, 09:13
Сегодня 26 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 26 марта 2026: какой праздник и день в истории
26.03.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 26 марта: удары по городу, завершается отопительный
Новости Харькова — главное 26 марта: удары по городу, завершается отопительный
26.03.2026, 13:09
Каким будет апрель в Харькове и области – прогноз синоптиков
Каким будет апрель в Харькове и области – прогноз синоптиков
26.03.2026, 13:06
Новости по теме:

23.03.2026
Терехов зовет харьковчан встретиться во Львове: подробности
23.03.2026
Вражеский дрон ударил по Харькову – Терехов
20.03.2026
Сколько зарабатывает мэр Харькова? Терехов подал декларацию за 2025 год
20.03.2026
Взрыв в Харькове: Терехов рассказал, куда «прилетело»
16.03.2026
«Шахед» ударил по Салтовке: что известно


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Вражеский дрон ударил по Салтовке: подробности от Терехова», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
