Вражеский дрон ударил по Салтовке: подробности от Терехова
Попадания вражеского БпЛА зафиксировали в Салтовском районе.
Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что дрон ударил по открытой территории. Погибших и пострадавших нет.
Напомним, утром 26 марта россияне выпустили два беспилотника по Слободскому району Харькова. Один из них ударил возле домов и ресторана, другой не сдетонировал. В ГУ ГСЧС в Харьковской области проинформировали, что в результате удара возник пожар в подвальном помещении здания ресторана, его уже потушили. Пострадали 10 человек, сообщал глава ХОВА Олег Синегубов. 65-летний мужчина получил ранения стеклом, его госпитализировали. Еще девять человек испытали сильный стресс и получили медицинскую помощь на месте.
- • Дата публикации материала: 26 марта 2026 в 13:58;