Утром враг атаковал Харьков БпЛА «Италмас» — данные прокуратуры (фото)

По предварительным данным Харьковской областной прокуратуры, утром 26 марта армия РФ ударила по Слободскому району города БпЛА БМ-35 («Италмас»).

«Прилет» зафиксировали примерно в 07:50. Попадание зафиксировали вблизи многоэтажки и ресторана.

«Поврежден фасад дома, выбиты окна, а также пострадали по меньшей мере 10 автомобилей. Взрывное ранение получил 65-летний мужчина. Еще пять женщин получили острый шок», — отметили правоохранители.

Напомним, утром 26 марта россияне выпустили два беспилотника по Слободскому району Харькова. Один из них ударил возле домов и ресторана, другой не сдетонировал. В ГУ ГСЧС в Харьковской области проинформировали, что в результате удара возник пожар в подвальном помещении здания ресторана, его уже потушили.