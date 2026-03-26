Вранці ворог атакував Харків БпЛА “Італмас” – дані прокуратури (фото)

Події 12:03   26.03.2026
Вікторія Яковенко
За попередніми даними Харківської обласної прокуратури, вранці 26 березня армія РФ вдарила по Слобідському району міста БпЛА БМ-35 («Італмас»).

“Приліт” зафіксували приблизно о 07:50. Влучання зафіксували поблизу багатоповерхівки та ресторану.

“Пошкоджено фасад будинку, вибито вікна, а також постраждали щонайменше 10 автомобілів. Вибухове поранення отримав 65-річний чоловік. Ще пʼять жінок зазнали гострого шоку”, – зазначили правоохоронці.

Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, вранці 26 березня росіяни випустили два безпілотники по Слобідському району Харкова. Один із них ударив біля будинків та ресторану, інший – не здетонував. У ГУ ДСНС в Харківській області поінформували, що внаслідок удару виникла пожежа у підвальному приміщенні будівлі ресторану, її вже загасили.

 

