У Харкові – “прильоти” безпілотників: РФ атакувала ресторан, є постраждалі

Події 09:13   26.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вранці 26 березня, близько 07:50, мер Ігор Терехов поінформував, що росіяни вперше атакували Харків безпілотником. 

Доповнено о 09:13. За даними начальника ХОВА, постраждалих через “прильоти” – двоє. 65-річний чоловік отримав вибухові травми, а 58-річна жінка – гостру реакцію на стрес.

Доповнено о 08:20. Терехов уточнив: безпілотник упав у землю, біля ресторану та будинків.

“Наразі відомо про одного постраждалого. Також пошкоджені біля 10 автомобілів”, – додав мер.

08:03. Терехов уточнив, що по місту вдарив “шахед”. Удар прийшовся по Слобідському району.

“Деталі з’ясовуємо”, – додав міський голова.

Незабаром Терехов написав, що по Слобідському району знову вдарив БпЛА. На цей раз він не здетонував.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов додав: один із “прильотів” зафіксували по будівлі ресторану.

“Інформація про постраждалих поки що не надходила”, – додав начальник ХОВА.

Новина доповнюватиметься.

Читайте також: Новини Харкова — головне 26 березня: як минула ніч

Популярно
Двоє загиблих та 17 постраждалих – наслідки ударів РФ по Харківщині
Двоє загиблих та 17 постраждалих – наслідки ударів РФ по Харківщині
26.03.2026, 09:05
Де вирували пожежі після обстрілів регіону, повідомили у ДСНС
Де вирували пожежі після обстрілів регіону, повідомили у ДСНС
26.03.2026, 08:30
У Харкові – “прильоти” безпілотників: РФ атакувала ресторан, є постраждалі
У Харкові – “прильоти” безпілотників: РФ атакувала ресторан, є постраждалі
26.03.2026, 09:13
Новини Харкова — головне 26 березня: РФ вдарила по місту, постраждав житель
Новини Харкова — головне 26 березня: РФ вдарила по місту, постраждав житель
26.03.2026, 08:36
Сьогодні 26 березня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 26 березня 2026: яке свято та день в історії
26.03.2026, 06:00
Сім боїв було за добу на Харківщині – дані Генштабу на 08:00
Сім боїв було за добу на Харківщині – дані Генштабу на 08:00
26.03.2026, 08:10

Новини за темою:

26.03.2026
Де вирували пожежі після обстрілів регіону, повідомили у ДСНС
26.03.2026
Сім боїв було за добу на Харківщині – дані Генштабу на 08:00
26.03.2026
У Харкові – “прильоти” безпілотників: РФ атакувала ресторан, є постраждалі
25.03.2026
РФ атакувала Харків: де зафіксували влучання, є постраждалі
25.03.2026
Два «шахеди» атакували Харків вранці – Терехов


  Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2026 в 09:13;

