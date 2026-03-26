У Харкові – “прильоти” безпілотників: РФ атакувала ресторан, є постраждалі

Вранці 26 березня, близько 07:50, мер Ігор Терехов поінформував, що росіяни вперше атакували Харків безпілотником.

Доповнено о 09:13. За даними начальника ХОВА, постраждалих через “прильоти” – двоє. 65-річний чоловік отримав вибухові травми, а 58-річна жінка – гостру реакцію на стрес.

Доповнено о 08:20. Терехов уточнив: безпілотник упав у землю, біля ресторану та будинків.

“Наразі відомо про одного постраждалого. Також пошкоджені біля 10 автомобілів”, – додав мер.

08:03. Терехов уточнив, що по місту вдарив “шахед”. Удар прийшовся по Слобідському району.

“Деталі з’ясовуємо”, – додав міський голова.

Незабаром Терехов написав, що по Слобідському району знову вдарив БпЛА. На цей раз він не здетонував.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов додав: один із “прильотів” зафіксували по будівлі ресторану.

“Інформація про постраждалих поки що не надходила”, – додав начальник ХОВА.

