У Харкові – “прильоти” безпілотників: РФ атакувала ресторан, є постраждалі
Вранці 26 березня, близько 07:50, мер Ігор Терехов поінформував, що росіяни вперше атакували Харків безпілотником.
Доповнено о 09:13. За даними начальника ХОВА, постраждалих через “прильоти” – двоє. 65-річний чоловік отримав вибухові травми, а 58-річна жінка – гостру реакцію на стрес.
Доповнено о 08:20. Терехов уточнив: безпілотник упав у землю, біля ресторану та будинків.
“Наразі відомо про одного постраждалого. Також пошкоджені біля 10 автомобілів”, – додав мер.
08:03. Терехов уточнив, що по місту вдарив “шахед”. Удар прийшовся по Слобідському району.
“Деталі з’ясовуємо”, – додав міський голова.
Незабаром Терехов написав, що по Слобідському району знову вдарив БпЛА. На цей раз він не здетонував.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов додав: один із “прильотів” зафіксували по будівлі ресторану.
“Інформація про постраждалих поки що не надходила”, – додав начальник ХОВА.
Новина доповнюватиметься.
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У Харкові – “прильоти” безпілотників: РФ атакувала ресторан, є постраждалі», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2026 в 09:13;