В Харькове – «прилеты» беспилотников: РФ атаковала ресторан, есть пострадавшие
Утром 26 марта, около 07:50, мэр Игорь Терехов проинформировал, что россияне первый раз атаковали Харьков беспилотником.
Дополнено в 09:13. По данным начальник ХОВА, пострадавших из-за «прилетов» – двое. 65-летний мужчина получил взрывные травмы, а 58-летняя женщина – острую реакцию на стресс.
Дополнено в 08:20. Терехов уточнил: беспилотник упал в землю, около ресторана и домов.
«На данный момент известно об одном пострадавшем. Также повреждены около 10 автомобилей», – добавил мэр.
08:03. Терехов проинформировал, что по городу прилетел «шахед». Удар пришелся по Слободскому району.
«Детали выясняем», – добавил городской голова.
Вскоре Терехов написал, что по Слободскому району вновь ударил БпЛА. На этот раз он не сдетонировал.
Начальник ХОВА Олег Синегубов добавил: один из «прилетов» зафиксировали по зданию ресторана.
«Информация о пострадавших пока не поступала», – написал начальник ХОВА.
Новость будет дополняться.
- • Дата публикации материала: 26 марта 2026 в 09:13;