Live

В Харькове – «прилеты» беспилотников: РФ атаковала ресторан, есть пострадавшие

Происшествия 09:13   26.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Утром 26 марта, около 07:50, мэр Игорь Терехов проинформировал, что россияне первый раз атаковали Харьков беспилотником. 

Дополнено в 09:13. По данным начальник ХОВА, пострадавших из-за «прилетов» – двое. 65-летний мужчина получил взрывные травмы, а 58-летняя женщина – острую реакцию на стресс.

Дополнено в 08:20. Терехов уточнил: беспилотник упал в землю, около ресторана и домов.

«На данный момент известно об одном пострадавшем. Также повреждены около 10 автомобилей», – добавил мэр.

08:03. Терехов проинформировал, что по городу прилетел «шахед». Удар пришелся по Слободскому району.

«Детали выясняем», – добавил городской голова.

Вскоре Терехов написал, что по Слободскому району вновь ударил БпЛА. На этот раз он не сдетонировал.

Начальник ХОВА Олег Синегубов добавил: один из «прилетов» зафиксировали по зданию ресторана.

«Информация о пострадавших пока не поступала», – написал начальник ХОВА.

Новость будет дополняться.

Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В Харькове – «прилеты» беспилотников: РФ атаковала ресторан, есть пострадавшие», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 26 марта 2026 в 09:13;

