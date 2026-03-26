Новости Харькова — главное 26 марта: как прошла ночь

Причины ночных тревог в Харькове и области

За ночь тревога в Харькове длилась четыре раза. Сначала ее дали в 00:23 – на Богодухов полетели беспилотники, сообщили в Воздушных силах ВСУ. В 01:34 прозвучал отбой, а уже в 01:48 тревогу возобновили – на Харьковщину вновь полетели БпЛА. На этот раз тихо стало уже под утро – в 03:47. Через час, в 04:40 стало известно, что на регион полетели дроны неустановленного типа. Также украинские защитники предупредили: на восточную часть области россияне запустили КАБы.

Информации о «прилетах» и разрушениях в Харьковской области не было. По состоянию на 07:13 тревога в регионе продолжается.