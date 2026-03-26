Live

Новости Харькова — главное 26 марта: как прошла ночь

Общество 07:14   26.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 26 марта: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:13

Причины ночных тревог в Харькове и области

За ночь тревога в Харькове длилась четыре раза. Сначала ее дали в 00:23 – на Богодухов полетели беспилотники, сообщили в Воздушных силах ВСУ. В 01:34 прозвучал отбой, а уже в 01:48 тревогу возобновили – на Харьковщину вновь полетели БпЛА. На этот раз тихо стало уже под утро – в 03:47. Через час, в 04:40 стало известно, что на регион полетели дроны неустановленного типа. Также украинские защитники предупредили: на восточную часть области россияне запустили КАБы.

Информации о «прилетах» и разрушениях в Харьковской области не было. По состоянию на 07:13 тревога в регионе продолжается.

Читайте также: Сегодня 26 марта 2026: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Новости Харькова — главное 26 марта: как прошла ночь», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 26 марта 2026 в 07:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".