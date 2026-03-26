Live

Враг сегодня, 26 марта, не атаковал на севере Харьковщины: Генштаб на 16:00

Фронт 16:45   26.03.2026
Виктория Яковенко
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском с начала суток не зафиксировали вражеских атак.

На Купянском направлении противник один раз пытался улучшить свое положение в районе населенного пункта Новоосиново.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 59 вражеских атак, отметили в Генштабе.

Напомним, утром 26 марта россияне выпустили два беспилотника по Слободскому району Харькова. Один из них ударил возле домов и ресторана, другой не сдетонировал. В ГУ ГСЧС в Харьковской области проинформировали, что в результате удара возник пожар в подвальном помещении здания ресторана, его уже потушили. Пострадали 10 человек, сообщал глава ХОВА Олег Синегубов. 65-летний мужчина получил ранения стеклом, его госпитализировали. Еще девять человек испытали сильный стресс и получили медицинскую помощь на месте.

Читайте также: Вражеский дрон ударил по Салтовке: подробности от Терехова и Синегубова

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
