Ворог сьогодні, 26 березня, не атакував на півночі Харківщини: ГШ на 16:00

Вікторія Яковенко
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському з початку доби не зафіксували ворожих атак.

На Куп’янському напрямку противник один раз намагався поліпшити своє становище в районі населеного пункту Новоосинове.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 59 ворожих атак, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, вранці 26 березня росіяни випустили два безпілотники по Слобідському району Харкова. Один із них ударив біля будинків та ресторану, інший – не здетонував. У ГУ ДСНС в Харківській області поінформували, що внаслідок удару виникла пожежа у підвальному приміщенні будівлі ресторану, її вже загасили. Постраждали 10 людей, повідомляв голова ХОВА Олег Синєгубов. 65-річний чоловік зазнав поранень склом, його шпиталізували. Ще дев’ять людей зазнали сильного стресу й отримали медичну допомогу на місці.

Читайте також: Ворожий дрон вдарив по Салтівці: подробиці від Терехова та Синєгубова

Якщо вам цікава новина: «Ворог сьогодні, 26 березня, не атакував на півночі Харківщини: ГШ на 16:00»

