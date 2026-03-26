Ворог сьогодні, 26 березня, не атакував на півночі Харківщини: ГШ на 16:00
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському з початку доби не зафіксували ворожих атак.
На Куп’янському напрямку противник один раз намагався поліпшити своє становище в районі населеного пункту Новоосинове.
Загалом по всій лінії фронту зафіксували 59 ворожих атак, зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, вранці 26 березня росіяни випустили два безпілотники по Слобідському району Харкова. Один із них ударив біля будинків та ресторану, інший – не здетонував. У ГУ ДСНС в Харківській області поінформували, що внаслідок удару виникла пожежа у підвальному приміщенні будівлі ресторану, її вже загасили. Постраждали 10 людей, повідомляв голова ХОВА Олег Синєгубов. 65-річний чоловік зазнав поранень склом, його шпиталізували. Ще дев’ять людей зазнали сильного стресу й отримали медичну допомогу на місці.
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, Генштаб ЗСУ, фронт, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Ворог сьогодні, 26 березня, не атакував на півночі Харківщини: ГШ на 16:00», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2026 в 16:45;