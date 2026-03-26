Ворожий дрон вдарив по Салтівці: подробиці від Терехова

Влучання ворожого БпЛА зафіксували у Салтівському районі.

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що дрон вдарив по відкритій території. Загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, вранці 26 березня росіяни випустили два безпілотники по Слобідському району Харкова. Один із них ударив біля будинків та ресторану, інший – не здетонував. У ГУ ДСНС в Харківській області поінформували, що внаслідок удару виникла пожежа у підвальному приміщенні будівлі ресторану, її вже загасили. Постраждали 10 людей, повідомляв голова ХОВА Олег Синєгубов. 65-річний чоловік зазнав поранень склом, його шпиталізували. Ще дев’ять людей зазнали сильного стресу й отримали медичну допомогу на місці.