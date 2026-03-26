Live

З’явилися перші фото з місць ранкових “прильотів” у Харкові

Події 09:48   26.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
З’явилися перші фото з місць ранкових “прильотів” у Харкові

Фото з місць ударів по Слобідському району показали в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники повідомили, що внаслідок атаки постраждали двоє людей.

Обстріл Харкова 26 березня 2026

Виникла пожежа у підвальному приміщенні будівлі ресторану, вибиті вікна у прилеглих житлових будинках, пошкоджені легкові авто. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу”, – зазначили у ДСНС.

Обстріл Харкова 26 березня 2026

Обстріл Харкова 26 березня 2026

Нагадаємо, вранці 26 березня росіяни випустили два безпілотники по Слобідському району Харкова. Один із них ударив біля будинків та ресторану, інший – не здетонував. Відомо про двох постраждалих – 65-річний чоловік отримав вибухові травми, 58-річна жінка – гостру реакцію на стрес.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «З’явилися перші фото з місць ранкових “прильотів” у Харкові», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2026 в 09:48;

