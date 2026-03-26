З’явилися перші фото з місць ранкових “прильотів” у Харкові
Фото з місць ударів по Слобідському району показали в ГУ ДСНС України в Харківській області.
Рятувальники повідомили, що внаслідок атаки постраждали двоє людей.
“Виникла пожежа у підвальному приміщенні будівлі ресторану, вибиті вікна у прилеглих житлових будинках, пошкоджені легкові авто. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу”, – зазначили у ДСНС.
Нагадаємо, вранці 26 березня росіяни випустили два безпілотники по Слобідському району Харкова. Один із них ударив біля будинків та ресторану, інший – не здетонував. Відомо про двох постраждалих – 65-річний чоловік отримав вибухові травми, 58-річна жінка – гостру реакцію на стрес.
Двоє загиблих та 17 постраждалих – наслідки ударів РФ по Харківщині
Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2026 в 09:48;