Появились первые фото с мест утренних «прилетов» в Харькове

Происшествия 09:48   26.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Фото с мест ударов по Слободскому району показали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели сообщили, что в результате атаки пострадали двое людей.

Обстрел Харькова 26 марта 2026

«Возник пожар в подвальном помещении здания ресторана, выбиты окна в близлежащих жилых домах, повреждены легковые автомобили. Спасатели оперативно ликвидировали пожар», – отметили в ГСЧС.

Напомним, утром 26 марта россияне выпустили два беспилотника по Слободскому району Харькова. Один из них ударил возле домов и ресторана, другой – не сдетонировал. Известно о двух пострадавших – 65-летний мужчина получил взрывные травмы, 58-летняя женщина – острую реакцию на стресс.

