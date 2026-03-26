Появились первые фото с мест утренних «прилетов» в Харькове
Фото с мест ударов по Слободскому району показали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Спасатели сообщили, что в результате атаки пострадали двое людей.
«Возник пожар в подвальном помещении здания ресторана, выбиты окна в близлежащих жилых домах, повреждены легковые автомобили. Спасатели оперативно ликвидировали пожар», – отметили в ГСЧС.
Напомним, утром 26 марта россияне выпустили два беспилотника по Слободскому району Харькова. Один из них ударил возле домов и ресторана, другой – не сдетонировал. Известно о двух пострадавших – 65-летний мужчина получил взрывные травмы, 58-летняя женщина – острую реакцию на стресс.
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Появились первые фото с мест утренних «прилетов» в Харькове», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 26 марта 2026 в 09:48;