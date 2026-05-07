«Шахед» ударил утром 7 мая по Харькову

Происшествия 07:10   07.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
О вражеском ударе по Харькову 7 мая проинформировал мэр Игорь Терехов.

По информации городского головы, ВС РФ ударили «Шахедом» по Основянскому району Харькову. Последствия атаки уточняются, добавил Терехов.

Напомним, в день, когда могло начаться перемирие, объявленное президентом Украины Владимиром Зеленским, по Харькову массово летели российские беспилотники. Утром 6 мая зафиксировали удары по Шевченковскому и Новобаварскому районам. По данным областной прокуратуры, в Новобаварском «Герань-2» атаковала частный сектор. Две женщины подверглись острой реакции на стресс. Горел частный дом. Налет продолжился днем. Были удары по Салтовскому и Основянскому районам. В Салтовском прилетело по гаражному кооперативу. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: двое мужчин получили взрывные травмы, повреждены гаражи и автомобили. В Основянском районе вражеский дрон упал на крышу многоэтажки, обошлось без пострадавших.

Читайте также: Женщина тяжело ранена – россияне атаковали гражданское авто на Харьковщине

