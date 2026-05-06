В ГСЧС показали фото с места утреннего «прилета» в Харькове
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали о последствиях утренних ударов в Харькове.
Спасатели сообщили: российский беспилотник ударил вблизи частного дома в Новобаварском районе. В результате «прилета» возник пожар на площади 120 квадратных метров — повреждены дома.
Известно о двух пострадавших. Женщины получили острую стрессовую реакцию.
«Спасатели оперативно ликвидировали последствия обстрелов. На месте происшествия работали оперативные подразделения и психологи ГСЧС, а также медики, правоохранители и волонтеры», – отметили в ГСЧС.
Напомним, утром 6 мая МГ «Объектив» сообщала, что россияне атаковали два района Харькова. В Новобаварском БпЛА ударил около частного дома. Пострадали две женщины. Также зафиксировали «прилет» в Шевченковском районе. Подробностей о втором ударе не сообщали.
Читайте также: Синегубов: в пригороде Харькова из-за «прилетов» повреждены больше сотни домов
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака РФ, возгорания ГСЧС, обстрел, прилет, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В ГСЧС показали фото с места утреннего «прилета» в Харькове », то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 6 мая 2026 в 09:38;