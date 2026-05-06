В ГСЧС показали фото с места утреннего «прилета» в Харькове 

Происшествия 09:38   06.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали о последствиях утренних ударов в Харькове. 

Спасатели сообщили: российский беспилотник ударил вблизи частного дома в Новобаварском районе. В результате «прилета» возник пожар на площади 120 квадратных метров — повреждены дома. 

Обстрел Харькова 6 мая

Известно о двух пострадавших. Женщины получили острую стрессовую реакцию.

«Спасатели оперативно ликвидировали последствия обстрелов. На месте происшествия работали оперативные подразделения и психологи ГСЧС, а также медики, правоохранители и волонтеры», – отметили в ГСЧС.

Напомним, утром 6 мая МГ «Объектив» сообщала, что россияне атаковали два района Харькова. В Новобаварском БпЛА ударил около частного дома. Пострадали две женщины. Также зафиксировали «прилет» в Шевченковском районе. Подробностей о втором ударе не сообщали.

