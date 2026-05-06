На севере региона было сложнее: данные Генштаба на 08:00
По информации Генштаба ВСУ, в течение минувших суток на Харьковщине было 14 боев.
На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться 12 раз около Волчанска, Волчанских Хуторов, Охримовки, Старицы, Лимана и Избицкого.
На Купянском – СОУ сдержали два штурма врага в районе Радьковки и Кондрашовки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 186 боевых столкновений. Вчера противник нанес два ракетных удара, применив 13 ракет, совершил 77 авиационных ударов, сбросил 244 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 10301 дрон-камикадзе и произвел 3651 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 102 из реактивных систем залпового огня», – написали в Генштабе.
Потери россиян на сегодняшний день следующие:
- • Дата публикации материала: 6 мая 2026 в 08:04;