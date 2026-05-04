Взрывы раздаются в Харькове – куда прилетело

Происшествия 11:09   04.05.2026
Утром 4 мая мэр Игорь Терехов сообщил, что в Харькове звучали взрывы.

По данным городского головы, россияне атаковали Холодногорский район. Последствия удара еще уточняют.

Тревога в городе звучит с 10:25. Мониторинговые ТГ-каналы писали об ударных БпЛА над городом. Также мониторы призывали жителей не находиться рядом с АЗС.

Напомним, утром 4 мая по Мерефе ударила российская ракета – «прилет» зафиксировали около 10:00. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: известно, что по городу ударила ракета. В результате атаки погибли четверо человек – это 50- и 63-летние мужчины и 41- и 52-летние женщины. Еще 16 людей пострадали. Есть разрушение многоквартирных и частных домов, повреждены четыре магазина и СТО. Кроме того, на месте удара начался пожар – его уже ликвидировали.

