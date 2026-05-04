Утром 4 мая по Мерефе ударила российская ракета: четверо погибших (дополнено)

Происшествия 11:20   04.05.2026
«Прилет» в Мерефе зафиксировали 4 мая около 10:00. 

Дополнено в 11:20. Количество погибших из-за удара возросло до четырех.

«Погибли 50- и 63-летние мужчины и 41- и 52-летние женщины. Пострадали 16 человек. Им оперативно оказывается вся необходимая помощь», – написал Синегубов.

Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: известно, что по городу ударила ракета. В результате атаки погибли трое человек. Еще восемь — пострадали. Есть разрушение многоквартирных и частных домов, повреждены четыре магазина и СТО. Кроме того, на месте удара начался пожар – его уже ликвидировали.

«На месте удара продолжают работать бригады экстренной помощи, все профильные службы», – добавил Синегубов.

Тем временем в Харькове и области продолжает звучать тревога. Мониторинговые ТГ-каналы сообщают о беспилотниках над городом.

Читайте также: «Ланцет» ударил по хлебному фургону на трассе Киев — Харьков – Должанский

