Вранці 4 травня по Мерефі вдарила російська ракета: 4 загиблих (доповнено)
“Приліт” у Мерефі зафіксували 4 травня близько 10:00.
Доповнено об 11:20. Кількість загиблих через удар зросла до чотирьох.
“Загинули 50- та 63-річні чоловіки та 41- та 52-річні жінки. Постраждали 16 людей. Їм оперативно надається вся необхідна допомога”, – написав Синєгубов.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: відомо, що по місту вдарила ракета. Внаслідок атаки загинули троє людей. Ще вісім – постраждали. Є руйнація багатоквартирних та приватних будинків, пошкоджені чотири магазини та СТО. Крім того, на місці удару почалася пожежа, її вже ліквідували.
“На місці удару продовжують працювати бригади екстреної допомоги, усі профільні служби”, – додав Синєгубов.
Тим часом у Харкові та області продовжує звучати тривога. Моніторингові ТГ-канали повідомляють про безпілотники над містом.
- • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2026 в 11:20;